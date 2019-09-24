В России открывается фестиваль студенческих и любительских театров

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Новороссийске начинает работу первый Всероссийский фестиваль-конкурс студенческих и любительских театров, сообщает пресс-служба мероприятия.

Ожидается, что в нем примут участие более 40 театральных коллективов, которые представят почти все направления современного театра (от мюзикла до документального спектакля). В программе — встречи с театральными деятелями, лекции и мастер-классы. Будут организованы четыре творческие лаборатории по театральной журналистике, фотографии, драматургии и современной хореографии. Запланирована внеконкурсная программа с показом спектаклей инклюзивных театров.

Фестиваль-конкурс будет проходить с 24 сентября по 16 ноября. Очные отборы в финал состоятся в сентябре-октябре 2019 года в пяти городах: Новороссийске, Ижевске, Костроме, Хабаровске, Омске.

На каждом межрегиональном фестивале-конкурсе будут отобраны два победителя: один студенческий и один любительский театры, которые попадут в финал Всероссийского фестиваля-конкурса.

"Фестиваль-конкурс такого масштаба - это большая творческая встреча на всероссийском уровне огромного количества коллективов, многим из которых впервые предоставлен шанс заявить о себе на всю страну. Можно даже сказать, что это смотр-конкурс, в результате которого театральному миру откроется, я уверена, целое созвездие молодых талантов", — приводит пресс-служба цитату руководителя проекта "Фестиваль-конкурс студенческих и любительских театров" Елены Кузьмаковой.

Финал пройдет в Москве с седьмого по двенадцатое ноября. Два лучших спектакля финальных показов покажут зрителям VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 14-16 ноября.