В Госдуме прокомментировали невыдачу россиянам виз США для участия в ГА ООН

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Такие действия США, как отказ выдать визы членам делегации РФ на Генассамблее ООН, могут всерьез поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, считает член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил вовремя визу США и не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был вылететь во вторник.

"Подобного рода действия могут всерьез поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Вероятно, этот вопрос действительно необходимо рассмотреть. Штаб-квартира ООН обладает наднациональным статусом. Американцы не имеют права не допускать в штаб-квартиру ООН членов делегации, которых направляет страна, являющаяся учредителем организации и постоянным членом Совета безопасности", - сказал Ревенко РИА Новости.

Он также отметил, что подобные действия вызывают недоумение и возмущение. "Безусловно, США не имеют права заниматься самоуправством", - добавил депутат.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.