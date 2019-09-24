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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали невыдачу россиянам виз США для участия в ГА ООН

13:37 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Такие действия США, как отказ выдать визы членам делегации РФ на Генассамблее ООН, могут всерьез поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, считает член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил вовремя визу США и не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был вылететь во вторник.
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"Подобного рода действия могут всерьез поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Вероятно, этот вопрос действительно необходимо рассмотреть. Штаб-квартира ООН обладает наднациональным статусом. Американцы не имеют права не допускать в штаб-квартиру ООН членов делегации, которых направляет страна, являющаяся учредителем организации и постоянным членом Совета безопасности", - сказал Ревенко РИА Новости.
Он также отметил, что подобные действия вызывают недоумение и возмущение. "Безусловно, США не имеют права заниматься самоуправством", - добавил депутат.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации.
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