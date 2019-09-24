Потерявшаяся в красноярской тайге семья вышла в соседнюю деревню

КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Семья из четырех человек, потерявшаяся в тайге Красноярского края, самостоятельно вышла к людям в соседнюю деревню, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее региональный главк МВД информировал, что на выходных семья из четырех человек – мужчина, женщина и двое их детей 11 и 20 лет – отправилась в тайгу за шишками и не вернулась. В поисках принимали участие 125 полицейских, МЧС и волонтеры.