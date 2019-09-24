Песков прокомментировал выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Политика России учитывает экологические вопросы, которые подняла в ООН юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг, и уделяет много внимания борьбе с вызовами, которые в области климата стоят перед человечеством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Тунберг пожелала успеха Молодежному климатическому саммиту, который проходил в ООН, и заявила, что ее молодых последователей не остановить. Тунберг - лидер движения подростков "Марш за климат", она пересекла Атлантический океан на гоночной яхте Malizia II, чтобы принять участие в саммите ООН по изменению климата.
"Я бы не сказал, что наше внимание фокусируется на истории с этой девочкой, те проблемы, которые она поднимает, так или иначе находят свое отношение в международной политике нашей страны. Вы знаете, что наша страна писала и присоединилась к соответствующим международным документам, речь идет и о парижской конвенции, уделяется много внимания вопросам экологии, вопросам изменения климата. Вы знаете, что экология является составной частью наших национальных проектов, отдельным направлением, поэтому Россия много внимания уделяет этой теме", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за выступлением Греты Тунберг, согласны ли с ее тезисами.
Он отметил, что постановка вопроса, который подняла Тунберг, оправдана.
"Главное, чтобы с девочкой было все нормально, чтобы она не переживала эмоциональных перегрузок, чтобы хрупкий детский организм все перенес, а так постановка вопроса, конечно, она оправданная, вопрос стоит остро. Просто, наверняка, девочке нужно объяснить, что многие страны делают очень много, и отдельные организации и частные, и общественные, и действительно прикладываются очень большие усилия для того, чтобы бороться с той угрозой, с теми вызовами, которые в области экологии и климата стоят перед человечеством", - добавил Песков.
Шведская школьница Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициатива Тунберг превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.
23 сентября, 19:18Радио SputnikРоссия ратифицировала Парижское соглашение по климату