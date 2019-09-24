Песков прокомментировал выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Политика России учитывает экологические вопросы, которые подняла в ООН юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг, и уделяет много внимания борьбе с вызовами, которые в области климата стоят перед человечеством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тунберг пожелала успеха Молодежному климатическому саммиту, который проходил в ООН, и заявила, что ее молодых последователей не остановить. Тунберг - лидер движения подростков "Марш за климат", она пересекла Атлантический океан на гоночной яхте Malizia II, чтобы принять участие в саммите ООН по изменению климата.

"Я бы не сказал, что наше внимание фокусируется на истории с этой девочкой, те проблемы, которые она поднимает, так или иначе находят свое отношение в международной политике нашей страны. Вы знаете, что наша страна писала и присоединилась к соответствующим международным документам, речь идет и о парижской конвенции, уделяется много внимания вопросам экологии, вопросам изменения климата. Вы знаете, что экология является составной частью наших национальных проектов, отдельным направлением, поэтому Россия много внимания уделяет этой теме", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за выступлением Греты Тунберг, согласны ли с ее тезисами.

Он отметил, что постановка вопроса, который подняла Тунберг, оправдана.

"Главное, чтобы с девочкой было все нормально, чтобы она не переживала эмоциональных перегрузок, чтобы хрупкий детский организм все перенес, а так постановка вопроса, конечно, она оправданная, вопрос стоит остро. Просто, наверняка, девочке нужно объяснить, что многие страны делают очень много, и отдельные организации и частные, и общественные, и действительно прикладываются очень большие усилия для того, чтобы бороться с той угрозой, с теми вызовами, которые в области экологии и климата стоят перед человечеством", - добавил Песков.