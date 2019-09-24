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РИА Новости

РКС разработали первый в мире стандарт для спутниковой навигации в Арктике

13:31 24.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "РКС" (Российские космические системы)
Стенд компании РКС (Российские космические системы)
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд компании "РКС" (Российские космические системы). Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (РКС) совместно с Научно-информационным центром "Полярная инициатива" разработали требования к приемникам спутниковых систем навигации для использования в Арктике, которые могут стать первым в мире примером таких "арктических" норм, сообщили во вторник в пресс-службе РКС.
"Соответствующий государственный стандарт (ГОСТ) планируется передать на утверждение в Росстандарт до конца этого года. Его принятие станет фундаментом для дальнейшего развития российской навигационной инфраструктуры Северного морского пути, реализации других проектов государственного масштаба в Арктике", - говорится в сообщении.
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Новый ГОСТ определяет технические требования к программному обеспечению геодезической аппаратуры, характеристикам надежности, метрологическому обеспечению, мерам защиты от электромагнитных помех и дестабилизирующего воздействия географических и климатических условий.
"Работа спутникового навигационного оборудования в Арктике имеет ряд особенностей, при этом в мире пока не существует норм и правил для производителей и пользователей "арктического" навигационного оборудования. Мы первыми занялись разработкой соответствующей научной и правовой базы с нуля", - приводит пресс-служба слова замглавы инновационного центра РКС Валерия Глушкова.
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Специалисты отмечают, что решили в первую очередь стандартизировать именно геодезическое оборудование, чтобы облегчить работу, которая уже идет в Арктике - масштабные стройки и инфраструктурные проекты. В дальнейшем РКС и "Полярная инициатива" приступят к работе над созданием "арктических" стандартов для переносных и бортовых навигационных приемников.
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Российские космические системыАрктикаРоссияРИА Наука
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