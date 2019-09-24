РКС разработали первый в мире стандарт для спутниковой навигации в Арктике

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (РКС) совместно с Научно-информационным центром "Полярная инициатива" разработали требования к приемникам спутниковых систем навигации для использования в Арктике, которые могут стать первым в мире примером таких "арктических" норм, сообщили во вторник в пресс-службе РКС.

"Соответствующий государственный стандарт (ГОСТ) планируется передать на утверждение в Росстандарт до конца этого года. Его принятие станет фундаментом для дальнейшего развития российской навигационной инфраструктуры Северного морского пути, реализации других проектов государственного масштаба в Арктике", - говорится в сообщении.

Новый ГОСТ определяет технические требования к программному обеспечению геодезической аппаратуры, характеристикам надежности, метрологическому обеспечению, мерам защиты от электромагнитных помех и дестабилизирующего воздействия географических и климатических условий.

"Работа спутникового навигационного оборудования в Арктике имеет ряд особенностей, при этом в мире пока не существует норм и правил для производителей и пользователей "арктического" навигационного оборудования. Мы первыми занялись разработкой соответствующей научной и правовой базы с нуля", - приводит пресс-служба слова замглавы инновационного центра РКС Валерия Глушкова.