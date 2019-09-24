Синоптики рассказали, когда в Москву вернется двадцатиградусное тепло

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в октябре, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Тепло еще к нам вернется, погода вернется к норме в октябре, и может даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы... В октябре у нас в дневные часы бывает и 15, и 20 градусов. Но для октября такая температура не заказана", - сказала Позднякова.
"Оно может вернуться именно на такие градусы, да", - подтвердила синоптик, отвечая на вопрос, может ли в этом году в октябре вернуться тепло в 15-20 градусов.
Позднякова уточнила, что в октябре теплой может считаться уже погода со среднесуточной температурой порядка 10-12 градусов при норме в 8 градусов.