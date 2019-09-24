Синоптики рассказали, когда в Москву вернется двадцатиградусное тепло

"Тепло еще к нам вернется, погода вернется к норме в октябре, и может даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы... В октябре у нас в дневные часы бывает и 15, и 20 градусов. Но для октября такая температура не заказана", - сказала Позднякова.