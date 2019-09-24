Синоптики рассказали, когда в Москве начнет опадать листва

"Обычно деревья освобождаются от основной массы листьев где-то после 20-х чисел октября. Сейчас еще довольно сухая погода, ничто не располагает. У нас даже еще период обилия желтых листьев не наступил, хотя уже какие-то деревья сбросили листву, но только частично. Так что в среднем это где-то после 20 октября", - сказала Позднякова.