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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москве начнет опадать листва

13:25 24.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОпавшие листья после дождя
Опавшие листья после дождя
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Опавшие листья после дождя. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Листья с деревьев в Москве опадут после 20-х чисел октября, пока погодные условия к этому не располагают, сообщила РИА Новости главный сотрудник Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Обычно деревья освобождаются от основной массы листьев где-то после 20-х чисел октября. Сейчас еще довольно сухая погода, ничто не располагает. У нас даже еще период обилия желтых листьев не наступил, хотя уже какие-то деревья сбросили листву, но только частично. Так что в среднем это где-то после 20 октября", - сказала Позднякова.
В последние две недели в Москве установилась настоящая осень - пасмурная и холодная погода, температура воздуха несколько дней держится на несколько градусов ниже климатической нормы и больше соответствует октябрю.
Отдыхающие в одном из парков Москвы
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