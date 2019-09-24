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РИА Новости

Омбудсмен: кировский подросток готовил нападение на школу из-за конфликта

13:24 24.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКоридор в школе
Коридор в школе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Коридор в школе. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Подросток в Кировской области готовил в школе массовое убийство из-за конфликта со сверстниками, заявил РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
О предотвращении так называемого "шутинга" в школе ранее рассказал замглавы "антиэкстремистского" главка МВД РФ Владимир Макаров. По его словам, подросток готовил массовое убийство "с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства".
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"Источник, как и во многих подобных случаях, это конфликт внутри школы, который вовремя не был разрешен… Причина - конфликтная ситуация, связанная с другими людьми", - сказал омбудсмен, не уточняя детали.
Он отказался назвать возраст подростка и номер школы, отметив лишь, что это "не областной центр, не Киров, а область".
"Отдельный предмет для выяснения – что было сделано школой по предотвращению подобных случаев. Проводится работа по усилению психологических служб в образовательной среде – именно по выявлению ситуаций конфликтных, буллинга со стороны одноклассников либо старших детей", - добавил Шабардин.
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