Омбудсмен: кировский подросток готовил нападение на школу из-за конфликта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. Подросток в Кировской области готовил в школе массовое убийство из-за конфликта со сверстниками, заявил РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.

О предотвращении так называемого "шутинга" в школе ранее рассказал замглавы "антиэкстремистского" главка МВД РФ Владимир Макаров. По его словам, подросток готовил массовое убийство "с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства".

"Источник, как и во многих подобных случаях, это конфликт внутри школы, который вовремя не был разрешен… Причина - конфликтная ситуация, связанная с другими людьми", - сказал омбудсмен, не уточняя детали.

Он отказался назвать возраст подростка и номер школы, отметив лишь, что это "не областной центр, не Киров, а область".