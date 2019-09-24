Синоптики зафиксировали рекордное похолодание в Сочи и Туапсе

"Результатом стали новые рекорды минимальных температур в целом ряде курортных городов. И, если в Туапсе предыдущий рекорд 22 сентября был побит всего на 0,1 градуса, то в субтропическом Сочи температура опустилась ниже на целых 1,2 градуса по сравнению с рекордом 1894 года! Теперь новая минимальная температура для 22 сентября составляет всего +7,8 градуса", - говорится в сообщении.