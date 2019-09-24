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РИА Новости

Синоптики зафиксировали рекордное похолодание в Сочи и Туапсе

13:23 24.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМорской порт Сочи
Морской порт Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Морской порт Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новые рекорды минимальных температур были установлены в Сочи и Туапсе, предыдущий минимум был зафиксирован 125 лет назад, сообщает Гидрометцентр.
"Результатом стали новые рекорды минимальных температур в целом ряде курортных городов. И, если в Туапсе предыдущий рекорд 22 сентября был побит всего на 0,1 градуса, то в субтропическом Сочи температура опустилась ниже на целых 1,2 градуса по сравнению с рекордом 1894 года! Теперь новая минимальная температура для 22 сентября составляет всего +7,8 градуса", - говорится в сообщении.
Синоптики также отмечают, что на черноморском побережье среднесуточные температуры были ниже нормы на три-пять градусов.
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ГидрометцентрСочиТуапсеОбщество
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