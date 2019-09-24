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РИА Новости

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

13:21 24.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, предусматривающий наделение полиции правом объявлять обязательные для исполнения предостережения.
Авторами законодательной инициативы стали члены комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым.
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Ко второму чтению документа было уточнено, что "порядок объявления официального предостережения, включая порядок его направления (вручения), форму, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, определяются МВД России".
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Как ранее отметил на заседании комитета Пискарев, данное предложение - "не репрессивная мера".
"Она не связана с привлечением к ответственности, она связана с одним важным элементом - это профилактика правонарушений, поскольку самое важное сейчас - удержать гражданина от того, чтобы он совершил уже непоправимое", - подчеркнул депутат.
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Василий ПискаревГосдума РФМВД РФРоссияОбщество
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