Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, предусматривающий наделение полиции правом объявлять обязательные для исполнения предостережения.

Авторами законодательной инициативы стали члены комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым.

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Ко второму чтению документа было уточнено, что "порядок объявления официального предостережения, включая порядок его направления (вручения), форму, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, определяются МВД России".

Как ранее отметил на заседании комитета Пискарев, данное предложение - "не репрессивная мера".