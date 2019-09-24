Киселев рассказал, почему начались нападки на российскую журналистику

"Нас обвиняют в том, что мы пропагандисты. Начинают травить наших журналистов и говорят: "RT, Sputnik это не журналисты, это пропагандисты. Нужно выкинуть их из профессии"… Ожесточение вокруг российских журналистов и российской журналистики возникло после того, когда мы стали выигрывать. Еще 15 лет назад все говорили - мы проигрываем информационную войну. А сейчас мы ее не проигрываем. У нас абсолютное чувство морального превосходства и профессионального превосходства", - заявил Киселев.