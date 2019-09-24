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РИА Новости
Медиавойны

Киселев рассказал, почему начались нападки на российскую журналистику

13:19 24.09.2019 (обновлено: 14:54 24.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
СОЧИ, 24 сен – РИА Новости. Нападки Запада на российских журналистов и журналистику в мире начались после того, как они начали выигрывать информационную войну, сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов "Вся Россия", который проходит в Сочи.
Отвечая на вопрос об информационной войне, которая идет в мире, Киселев отметил, что не ожидает "пактов о ненападении", а подобное отношение к России выгодно другим странам, в том числе и экономически. При этом нападкам за рубежом подвергаются российские журналисты.
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"Нас обвиняют в том, что мы пропагандисты. Начинают травить наших журналистов и говорят: "RT, Sputnik это не журналисты, это пропагандисты. Нужно выкинуть их из профессии"… Ожесточение вокруг российских журналистов и российской журналистики возникло после того, когда мы стали выигрывать. Еще 15 лет назад все говорили - мы проигрываем информационную войну. А сейчас мы ее не проигрываем. У нас абсолютное чувство морального превосходства и профессионального превосходства", - заявил Киселев.
Он добавил, что также не ожидает снятия санкций.
"Это навсегда, по крайней мере на нашу жизнь хватит, поэтому нужно просто спокойно, профессионально работать без комплексов и без истерик. Мы коллеги и журналисты и делаем свое дело, и стараемся отвечать за каждое слово. Журналист должен отвечать за каждое свое слово", - подчеркнул Киселев.
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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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МедиавойныSputnikЕвропейский парламентДмитрий КиселевФранцияРоссияСШАОбщество
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