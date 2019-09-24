Путин обсудит с Мадуро вмешательство третьих стран в выборы в Венесуэле

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро помимо двусторонних отношений намерен обсудить прямое вмешательство третьих стран в выборы в Венесуэле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что подписания документов не планируется, будут обсуждаться двусторонние отношения.
"Вы знаете, что у нас проекты, реализация которых продолжается, самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться. Конечно же, обменяются мнениями и о региональных делах. Прежде всего ибероамериканских делах, о теме прямого вмешательства в ибероамериканские дела со стороны третьих стран, третьих государств и так далее", - сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой. Как добавили в пресс-службе Кремля, лидеры также обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений.
"Главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ключевые международные и региональные темы, в том числе в контексте сложной обстановки вокруг Венесуэлы", - говорится в сообщении.