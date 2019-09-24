Путин обсудит с Мадуро вмешательство третьих стран в выборы в Венесуэле

"Вы знаете, что у нас проекты, реализация которых продолжается, самые разные аспекты двустороннего сотрудничества будут обсуждаться. Конечно же, обменяются мнениями и о региональных делах. Прежде всего ибероамериканских делах, о теме прямого вмешательства в ибероамериканские дела со стороны третьих стран, третьих государств и так далее", - сказал Песков.