Песков: невыдача виз российской делегации на ГА ООН требует жесткой реакции

"Вы знаете, что сейчас наши дипломаты работают: и американский посол приглашен в МИД, и в Вашингтоне наше посольство принимает меры. Работа по дипломатической линии ведется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, какие меры сейчас принимаются в связи с ситуацией.

"Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона. Речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на Генассамблею ООН. Америка предоставляет свою территорию штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, это ограничить, например, пребывание членов российской делегации одним городом Нью-Йорк. Каких-то иных рестрикций вводить США не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею. Сейчас эти правила были нарушены. Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны. И не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры", - отметил Песков.