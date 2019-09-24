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РИА Новости

Песков: невыдача виз российской делегации на ГА ООН требует жесткой реакции

13:16 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные о невыдаче американских виз членам российской делегации на Генассамблее ООН: ведется работа по дипломатической линии, принимаются меры.
"Вы знаете, что сейчас наши дипломаты работают: и американский посол приглашен в МИД, и в Вашингтоне наше посольство принимает меры. Работа по дипломатической линии ведется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, какие меры сейчас принимаются в связи с ситуацией.
Он добавил, что ситуация тревожная, и подобные действия со стороны США неприемлемы, поскольку тем самым Вашингтон нарушает свои международные обязательства.
"Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона. Речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на Генассамблею ООН. Америка предоставляет свою территорию штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, это ограничить, например, пребывание членов российской делегации одним городом Нью-Йорк. Каких-то иных рестрикций вводить США не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею. Сейчас эти правила были нарушены. Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны. И не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры", - отметил Песков.
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Генеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФСовет Безопасности ООНДмитрий ПесковООНРоссияСШАВ мире
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