На востоке Москвы мужчина задушил женщину поясом от халата

"Расследуется уголовное дело по факту убийства девушки (ч.1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, 21 сентября 2019 года мужчина, находясь в квартире жилого дома по Щелковскому шоссе в городе Москве, совершил убийство женщины, оказывающей интимные услуги", - сказала она.