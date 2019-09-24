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РИА Новости

На востоке Москвы мужчина задушил женщину поясом от халата

13:16 24.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мужчина убил проститутку в Москве, заведено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, клиент избил женщину, задушил ее поясом от халата, после чего скрылся.
"Расследуется уголовное дело по факту убийства девушки (ч.1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, 21 сентября 2019 года мужчина, находясь в квартире жилого дома по Щелковскому шоссе в городе Москве, совершил убийство женщины, оказывающей интимные услуги", - сказала она.
Подозреваемый 1983 года рождения был задержан, ему предъявлено обвинение. Следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде помещения под стражу.
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