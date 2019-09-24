Поездка Путина на Генассамблею ООН не планировалась

"Такая поездка не была запланирована, Россия представлена на другом, также высоком уровне. Традиционно, вы знаете, что министр иностранных дел (РФ Сергей) Лавров отправился", – сказал Песков журналистам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что десять членов делегации РФ не получили визы. Она также опровергла заявления США, что россияне не в срок подали документы на визы для участия в ГА ООН.