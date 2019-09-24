В Кремле назвали отказ выдать визы делегации на ГА ООН неприемлемым

"Конечно, ситуация весьма и весьма тревожная и неприятная. Дело в том, что фактически Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства. Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации — делегации российской, которая отправляется на Генассамблею ООН, потому что речь в данном случае не идет о двусторонних отношениях, речь идет об обязательствах США", — сказал Песков.