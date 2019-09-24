В Кремле назвали отказ выдать визы делегации на ГА ООН неприемлемым

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Отказ в выдаче виз российской делегации на ГА ООН — весьма тревожная и неприемлемая ситуация, Вашингтон фактически нарушил международные обязательства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно, ситуация весьма и весьма тревожная и неприятная. Дело в том, что фактически Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства. Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации — делегации российской, которая отправляется на Генассамблею ООН, потому что речь в данном случае не идет о двусторонних отношениях, речь идет об обязательствах США", — сказал Песков.
По его словам, ситуация требует достаточно жесткой реакции и со стороны России, и со стороны ООН.
"Наши дипломаты работают: и американский посол приглашен, и в Вашингтоне наше посольство принимает меры", — добавил Песков.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации России не получили визы. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала несостоятельными. Всего визу не получили десять членов делегации.