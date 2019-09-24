Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T19:16Z
https://ria.ru/20190924/1559046760.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155908/27/1559082701_0:259:3179:2047_1036x0_80_0_0_c93a3b589940c21716b63623d760849c.jpg
РИА Новости

В Кремле назвали отказ выдать визы делегации на ГА ООН неприемлемым

13:07 24.09.2019 (обновлено: 19:16 24.09.2019)
7651
© REUTERS / Brendan Mcdermid74-я сессич Генеральной Ассамблеи ООН
74-я сессич Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Brendan Mcdermid
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Отказ в выдаче виз российской делегации на ГА ООН — весьма тревожная и неприемлемая ситуация, Вашингтон фактически нарушил международные обязательства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, ситуация весьма и весьма тревожная и неприятная. Дело в том, что фактически Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства. Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации — делегации российской, которая отправляется на Генассамблею ООН, потому что речь в данном случае не идет о двусторонних отношениях, речь идет об обязательствах США", — сказал Песков.

По его словам, ситуация требует достаточно жесткой реакции и со стороны России, и со стороны ООН.
"Наши дипломаты работают: и американский посол приглашен, и в Вашингтоне наше посольство принимает меры", — добавил Песков.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации России не получили визы. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала несостоятельными. Всего визу не получили десять членов делегации.
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Вчера, 12:10Радио Sputnik
Захарова прокомментировала отказ в выдаче виз США российским дипломатам
4920125313
Обсудить 14
Генеральная Ассамблея ООНДмитрий ПесковООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
После отъема дипсобственности окончившегося ничем, стало ясно, что с российско делегацией можно делать что угодно - она привычно утрется.
24 сентября, 13:14
uo ou
3420219
Позор нашему МИДу! Сколько можно терпеть эти выходки?
24 сентября, 13:15
Александр Невский
2620004
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
РИА
Новости
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Памятник советским воинам-освободителям Таллина. Архивное фото
В России ответили на заявление МИД Эстонии о советской "оккупации"
Лента
новостей
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Иран ответил на обвинения европейских стран в атаке на саудовские НПЗ
Сенатор Алексей Пушков
Пушков отреагировал на невыдачу американских виз российским парламентариям
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США
Первый пуск ракеты Уран по дрейфующей цели в Японском море
Минобороны опубликовало видео первого пуска ракеты "Уран" с корабля "Смерч"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии на полях ГА ООН
01:59Устинов окажет поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
Лента новостейМолния