Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве

"Мадуро, разумеется, не участвует в заседании Валдайского клуба. Мадуро будет завтра с рабочим визитом у Путина. Будет встреча один на один, потом последуют российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака", - сказал Песков журналистам.