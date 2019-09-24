Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T15:31Z
https://ria.ru/20190924/1559046456.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150620/23/1506202365_0:0:3326:1872_1036x0_80_0_0_76f7ce366813256edea226a2cace70ea.jpg
РИА Новости

Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве

13:06 24.09.2019 (обновлено: 15:31 24.09.2019)
1885
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мадуро, разумеется, не участвует в заседании Валдайского клуба. Мадуро будет завтра с рабочим визитом у Путина. Будет встреча один на один, потом последуют российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что заседание Валдайского клуба состоится 3 октября в Сочи. Участниками сессии станут президент Азербайджана, король Иордании, президент Казахстана, президент Филиппин.
"Они выступят и примут участие в качестве панелистов в заседании "Валдая". Этому будут предшествовать отдельные двусторонние встречи, которые Путин со своими коллегами проведет", - добавил Песков.
1711210
Обсудить 0
Визит Мадуро в РоссиюНиколас МадуроВладимир ПутинВенесуэлаРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. 5 декабря 2018
Мадуро сообщил, что направляется в Россию, где встретится с Путиным
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал ужесточать санкции, пока Тегеран не изменит поведение
Президент Дональд Трамп
Трамп пожаловался, что ему не дают Нобелевскую премию
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии заявил, что санкции против России еще не принесли результатов
Лента
новостей
Президент РФ В.Путин встретился с президентом Венесуэлы Н.Мадуро
Путин обсудит с Мадуро вмешательство третьих стран в выборы в Венесуэле
Оппозиционные депутаты и сторонники правительства во время заседания Национальной ассамблеи
Соцпартия Венесуэлы присоединится к работе оппозиционной Нацассамблеи
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин передал Назарбаеву добрые пожелания от Путина
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер Италии отметил важную роль России в разрешении мировых кризисов
Мохаммад Ханиф Атмар
Кандидат в президенты Афганистана объявил о выходе из предвыборной гонки
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции
В Будапеште назвали критику в ЕС отношений Путина и Орбана необоснованной
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН опасается раскола между США и Китаем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
США не выдали членам делегации Роухани визы для посещения Генассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии на полях ГА ООН
01:59Устинов окажет поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
Лента новостейМолния