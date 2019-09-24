В "Коляда-театре" рассказали о штрафе за "неготовность к атомному взрыву"

Он пояснил, что изначально сумма штрафа составила 200 тысяч, но судья снизила ее в четыре раза.

"А за что штраф-то? А за то, что нас включили в список предприятий, которые в случае войны (атомного взрыва) будут продолжать работать. А мы даже про это и не знали, нас не поставили в известность", — пояснил худрук.