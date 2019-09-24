Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T12:52Z
https://ria.ru/20190924/1559043465.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/147918/04/1479180424_0:90:3000:1778_1036x0_80_0_0_97085d60e8bb5b4d213e8664ff23750c.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал невыдачу россиянам американских виз на ГА ООН

12:52 24.09.2019
1086
© AP Photo / Seth WenigГенеральная ассамблея ООН
Генеральная ассамблея ООН
© AP Photo / Seth Wenig
Генеральная ассамблея ООН. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Невыдача виз посольством США нескольким членам российской делегации, направлявшимся на Генассамблею ООН, является грубым нарушением правил, под которыми Соединенные Штаты сами и подписались, заявил РИА Новости член Общественной палаты, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
"Существует соглашение между ООН и Соединенными штатами. Там четко прописано, что США обязаны предоставлять и выдавать визы тем представителям иногосударств, которые направляются на сессию ООН. США сами нарушили правила, под которыми подписались", - отметил собеседник агентства.
По его словам, если такая порочная практика будет продолжена, не исключено, что в очередной раз в ООН будет поднят вопрос о том, насколько США соответствуют статусу страны, в которой находится штаб-квартира организации, и, возможно, переносе штаб-квартиры куда-то еще.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 12:37РИА Новости
Зампосла США вызвали в МИД из-за невыдачи виз части делегации на ГА ООН
Орджоникидзе добавил, что "подобное происходит не в первый раз". По его словам, нередко США "пользуются этим рычагом давления в отношении неугодных правительств, чтобы оказать на них политическое давление". Это, по словам эксперта, неприемлемо, поскольку ООН создавалась как площадка, где каждая сторона может высказывать свое мнение.
Эксперт напомнил, что ситуация с отказом в визах членам делегаций ООН ряда арабских стран приобрела угрожающий характер в 70-е годы и этими государствами был поднят вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну.
"Видимо, настало время вновь об этом заговорить… Если США не могут выполнять взятые на себя обязательства и штаб-квартира не может нормально функционировать, возможно, стоит попросить другую страну взять на себя эти обязательства. Например, в Швейцарии у нас никогда не было таких проблем, если мы направлялись на сессию органа ООН, визу нам всегда выдавали", - подчеркнул он.
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Вчера, 12:10Радио Sputnik
Захарова прокомментировала отказ в выдаче виз США российским дипломатам
"Я не исключаю, что такая ситуация продолжится, то нам придется вновь поднять этот вопрос", - заключил Орджоникидзе.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.
Ранее официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации.
3311010
Обсудить 0
Сергей ОрджоникидзеМария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФСовет Безопасности ООНООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Лента
новостей
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Тяжелое пробуждение
Ученые объяснили, как мозг "стирает сны"
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
В Башкирии мужчина дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу, сообщили СМИ
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Продажа орехов
Назван продукт для борьбы с ожирением
Алкогольный отдел супермаркета
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии на полях ГА ООН
01:59Устинов окажет поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
Лента новостейМолния