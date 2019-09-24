Эксперт прокомментировал невыдачу россиянам американских виз на ГА ООН

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Невыдача виз посольством США нескольким членам российской делегации, направлявшимся на Генассамблею ООН, является грубым нарушением правил, под которыми Соединенные Штаты сами и подписались, заявил РИА Новости член Общественной палаты, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

"Существует соглашение между ООН и Соединенными штатами. Там четко прописано, что США обязаны предоставлять и выдавать визы тем представителям иногосударств, которые направляются на сессию ООН. США сами нарушили правила, под которыми подписались", - отметил собеседник агентства.

По его словам, если такая порочная практика будет продолжена, не исключено, что в очередной раз в ООН будет поднят вопрос о том, насколько США соответствуют статусу страны, в которой находится штаб-квартира организации, и, возможно, переносе штаб-квартиры куда-то еще.

Орджоникидзе добавил, что "подобное происходит не в первый раз". По его словам, нередко США "пользуются этим рычагом давления в отношении неугодных правительств, чтобы оказать на них политическое давление". Это, по словам эксперта, неприемлемо, поскольку ООН создавалась как площадка, где каждая сторона может высказывать свое мнение.

Эксперт напомнил, что ситуация с отказом в визах членам делегаций ООН ряда арабских стран приобрела угрожающий характер в 70-е годы и этими государствами был поднят вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну.

"Видимо, настало время вновь об этом заговорить… Если США не могут выполнять взятые на себя обязательства и штаб-квартира не может нормально функционировать, возможно, стоит попросить другую страну взять на себя эти обязательства. Например, в Швейцарии у нас никогда не было таких проблем, если мы направлялись на сессию органа ООН, визу нам всегда выдавали", - подчеркнул он.

"Я не исключаю, что такая ситуация продолжится, то нам придется вновь поднять этот вопрос", - заключил Орджоникидзе.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.