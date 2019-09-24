Счетная палата разрабатывает модель цифрового аудитора

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ разрабатывает модель цифрового аудитора - программу, которая будет анализировать данные и давать инспектору некоторые выводы о предстоящей проверке еще до ее начала, рассказал журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах международного конгресса государственных аудиторов ИНТОСАИ.

"Мы разрабатываем модель цифрового аудитора - это означает, что, когда инспектор будет выходить на объект, у него будет подготовлено досье по всем деталям предстоящей проверки. По сути он проанализирует ряд вещей уже заранее", - рассказал Кудрин.

Таким образом проверяющий будет получать ответы на многие свои вопросы еще до начала проверки - на основании цифрового анализа.

"Для разных целей проверок мы будем готовить разные методы", - сказал глава ведомства. Разработкой таких методик наряду со Счетной палатой занимается целый ряд российских институтов.

Россия станет председателем ИНТОСАИ на ближайшие три года, а ее основной доклад на пленарной сессии конгресса 25 сентября будет посвящен развитию стратегического аудита.