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РИА Новости

Счетная палата разрабатывает модель цифрового аудитора

12:51 24.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты детей. 4 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ разрабатывает модель цифрового аудитора - программу, которая будет анализировать данные и давать инспектору некоторые выводы о предстоящей проверке еще до ее начала, рассказал журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах международного конгресса государственных аудиторов ИНТОСАИ.
"Мы разрабатываем модель цифрового аудитора - это означает, что, когда инспектор будет выходить на объект, у него будет подготовлено досье по всем деталям предстоящей проверки. По сути он проанализирует ряд вещей уже заранее", - рассказал Кудрин.
Таким образом проверяющий будет получать ответы на многие свои вопросы еще до начала проверки - на основании цифрового анализа.
"Для разных целей проверок мы будем готовить разные методы", - сказал глава ведомства. Разработкой таких методик наряду со Счетной палатой занимается целый ряд российских институтов.
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"Я хочу использовать этот трехлетний период, чтобы наша Счетная плата освоила все лучшие методы, которые есть в мире", - заявил Кудрин.
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Алексей КудринСчетная палата РФЭкономика
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