В Белгороде маршрутный автобус наехал на трех пешеходов

ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Маршрутный автобус наехал на трех пешеходов в Белгороде, пострадали две женщины и четырехлетний ребенок, сообщает во вторник УМВД по региону.
Информация о ДТП на улице Щорса поступила спасателям в 18.46 мск понедельник, 23 сентября. По данным ГУ МЧС, автобус "ПАЗ" наехал на пешеходов, в результате чего есть пострадавшие. Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону, в ДТП на пересечении улиц Щорса и Архиерейская пострадал, по предварительным данным, только ребенок четырех лет.
"Сорокатрехлетний водитель, управляя автобусом, допустил движение на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов: четырехлетнего мальчика, 41-летнюю и 27-летнюю женщин, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
По последним данным полиции, все пешеходы получили телесные повреждения.