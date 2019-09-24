В Белгороде маршрутный автобус наехал на трех пешеходов

ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Маршрутный автобус наехал на трех пешеходов в Белгороде, пострадали две женщины и четырехлетний ребенок, сообщает во вторник УМВД по региону.

Информация о ДТП на улице Щорса поступила спасателям в 18.46 мск понедельник, 23 сентября. По данным ГУ МЧС, автобус "ПАЗ" наехал на пешеходов, в результате чего есть пострадавшие. Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону, в ДТП на пересечении улиц Щорса и Архиерейская пострадал, по предварительным данным, только ребенок четырех лет.