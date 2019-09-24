Звезда из "Сверхъестественного" сыграет Крутого Уокера в ремейке сериала

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американский актер Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале "Сверхъестественное", в скором времени может сыграть главную роль в перезапуске телесериала "Уокер, техасский рейнджер" ("Крутой Уокер: Правосудие по-техасски"), который прославил Чака Норриса, сообщает Variety.
Сейчас канал CBS разрабатывает новую версию классического шоу.
По информации источника издания, в телешоу снова расскажут историю вдовца и отца двоих детей Корделла Уокера, когда он возвращается со службы в спецназе в небольшой город, чтобы начать борьбу с преступностью.
Оригинальный сериал выходил с 1993 по 2001 годы.
Если проект состоится, то это позволит Джареду Падалеки наконец-то уйти от образа исследователя паранормальных явлений Сэма Винчестера, которого он играл 15 сезонов, начиная с 2005 года.