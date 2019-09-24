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РИА Новости

Киселев признался, что был профессионально разочарован интервью с Дудем

12:47 24.09.2019 (обновлено: 13:54 24.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор ФГУП Международное информационное агентство Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 24 сен — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов "Вся Россия" в Сочи рассказал, что был разочарован интервью с блогером Юрием Дудем.
"Не удалось поговорить о журналистике, о профессии, и вопросы были достаточно поверхностны, и Юрий был разочаровывающе плохо подготовлен и совершал ошибки в информации. Делал утверждения, которые являются фейк-ньюс", — пояснил Киселев.
Так, например, Дудь ошибочно утверждал, что брат гендиректора МИА "Россия сегодня" живет в Германии, и позволял себе "не очень корректные вопросы".
"Наверное, он будет лучше готовиться в будущем, будет стараться. Он способный, безусловно, человек, нашел свою нишу в интернете. И я думаю, что он будет сильнее профессионально, если займет созидательную позицию и не будет противопоставлять себя тому, что происходит здесь", — подчеркнул Киселев.
Журналист и блогер Юрий Дудь, победивший в номинации Лицо с экрана, на церемонии вручения 17-й ежегодной премии Человек года 2019 по версии журнала GQ
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Гендиректор МИА "Россия сегодня" также рассказал, что, получив смс с предложением об интервью, отнесся к нему без интереса, но дети переубедили и даже захотели самостоятельно снять на видео беседу журналистов.
Он дал письменное разрешение на монтаж интервью, но Дудь от этого отказался.
"А потом, когда это (интервью. — Прим. ред.) вышло, то вышло с предупреждением, что по моей просьбе не монтировать. Зачем фейково утверждать, что я вас просил не монтировать? Такая тема есть скользкая", — заключил Киселев.
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
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Обсудить 13
Юрий ДудьСоюз журналистов РоссииДмитрий КиселевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Господин Киселев считает себя профессионалом??? Профессиональный журналист это в первую очередь лицо беспристрастное освещающее события объективно. А когда ты отрабатываешь темник спущенный сверху ты не профессионал. И тем более не журналист.
24 сентября, 12:55
mdmiguel dios
30010060
Дудь отстаивает правду и интересы народа, а Киселев на стороне власти и олигархов.
24 сентября, 13:27
AAviaalex
25011060
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