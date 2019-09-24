Киселев признался, что был профессионально разочарован интервью с Дудем

СОЧИ, 24 сен — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов "Вся Россия" в Сочи рассказал, что был разочарован интервью с блогером Юрием Дудем.

"Не удалось поговорить о журналистике, о профессии, и вопросы были достаточно поверхностны, и Юрий был разочаровывающе плохо подготовлен и совершал ошибки в информации. Делал утверждения, которые являются фейк-ньюс", — пояснил Киселев.

Так, например, Дудь ошибочно утверждал, что брат гендиректора МИА "Россия сегодня" живет в Германии, и позволял себе "не очень корректные вопросы".

"Наверное, он будет лучше готовиться в будущем, будет стараться. Он способный, безусловно, человек, нашел свою нишу в интернете. И я думаю, что он будет сильнее профессионально, если займет созидательную позицию и не будет противопоставлять себя тому, что происходит здесь", — подчеркнул Киселев.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" также рассказал, что, получив смс с предложением об интервью, отнесся к нему без интереса, но дети переубедили и даже захотели самостоятельно снять на видео беседу журналистов.

Он дал письменное разрешение на монтаж интервью, но Дудь от этого отказался.