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РИА Новости
Новое оружие России

Минобороны опубликовало видео первого пуска ракеты "Уран" с корабля "Смерч"

12:45 24.09.2019 (обновлено: 13:25 24.09.2019)
20487
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российское оборонное ведомство показало первый запуск крылатой ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля (МРК) "Смерч" в Японском море.
По информации министерства, "Уран" поразил дрейфующую надводную мишень на расстоянии более 50 километров. "Смерч" сопровождали десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.
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Сейчас "Смерч" проходит модернизацию, которой занимаются Северо-Восточный ремонтный центр на Камчатке и центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке.
МРК перевооружили на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран" и оснастили новым артиллерийским орудием.
Ранее МРК выстрелил из новой корабельной 76-миллиметровой пушки АК-176МА и модернизированной 30-миллиметровой шестиствольной автоматической корабельной артустановки АК-630.
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Новое оружие РоссииДальзаводТихоокеанский флот ВМФ РоссииСмерчРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Отлично!!!
24 сентября, 15:13
Арсений Понфиленко
3400010
Так много военных новостей, как будто идёт подготовка к войне. Но с экономикой как дела? Без сильной экономики и повышения уровня жизни людей всё-таки даже хорошая армия это колос на глиняных ногах.
24 сентября, 16:56
Eduard Selskiy
19001012
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