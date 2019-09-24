Минобороны опубликовало видео первого пуска ракеты "Уран" с корабля "Смерч"

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российское оборонное ведомство показало первый запуск крылатой ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля (МРК) "Смерч" в Японском море.

По информации министерства, "Уран" поразил дрейфующую надводную мишень на расстоянии более 50 километров. "Смерч" сопровождали десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Сейчас "Смерч" проходит модернизацию, которой занимаются Северо-Восточный ремонтный центр на Камчатке и центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке.

МРК перевооружили на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран" и оснастили новым артиллерийским орудием.