Mercedes-Benz отозвал в России более 4,6 тысячи автомобилей

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Mercedes-Benz отзывает в РФ 4 635 легких коммерческих автомобилей Sprinter Classic из-за возможных проблем с электропроводкой двигателя, которые могут привести к возгоранию или аварии, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2017 года по май 2018 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн. ... При большом поперечном сечении протертого провода не может быть исключено образование искры и, вследствие этого, опасность возникновения пожара. Из-за этого может возрасти риск возникновения аварии и (или) получения травм пассажирами", - говорится в сообщении.