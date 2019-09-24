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РИА Новости

Mercedes-Benz отозвал в России более 4,6 тысячи автомобилей

12:40 24.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz
Автосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Mercedes-Benz отзывает в РФ 4 635 легких коммерческих автомобилей Sprinter Classic из-за возможных проблем с электропроводкой двигателя, которые могут привести к возгоранию или аварии, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2017 года по май 2018 года.
Значок немецкой автомобильной компании Porsche
30 августа, 17:23РИА Новости
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"Причиной отзыва транспортных средств является жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн. ... При большом поперечном сечении протертого провода не может быть исключено образование искры и, вследствие этого, опасность возникновения пожара. Из-за этого может возрасти риск возникновения аварии и (или) получения травм пассажирами", - говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет произведена проверка жгута электропроводов двигателя и, при необходимости, ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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Mercedes-BenzАвтоРоссия
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