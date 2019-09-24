Обожженные маслом в Турции дети проведут в больнице две недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Двое детей, обожженные кипящим маслом в Турции, проведут в больнице минимум две недели, сообщила РИА Новости во вторник представитель управления здравоохранения Екатеринбурга.

Двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, ошибку допустил во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля. Мужчина сообщил, что пострадали восемь туристов из разных стран.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проверки инцидента следственными органами. В настоящее время дети находятся в больнице в Екатеринбурге.

"Пока речи о выписке не идет. По лечению: было вчера озвучено медиками, что две недели, как минимум. Состояние у них удовлетворительное", - сказала представитель управления здравоохранения.