Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T12:35Z
https://ria.ru/20190924/1559039128.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155883/89/1558838953_0:188:929:711_1036x0_80_0_0_7f09a3207fa960136eefd1300cbefd8d.jpg
РИА Новости

Лебедев назвал обсуждения законности приговора Устинову преждевременными

12:35 24.09.2019
979
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов в суде
Павел Устинов в суде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев не стал комментировать законность приговора актеру Павлу Устинову, осужденному за вывих плеча у росгвардейца, но отметил, что может истребовать его дело позднее.
"Реакция граждан на решения судов объяснима, и на нее обижаться не следует... Но правосудие может осуществлять только суд... Чтобы дать пояснения или сделать выводы, сейчас это было бы неправильно", - сказал Лебедев на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Он напомнил, что необходимо дождаться решения апелляционной инстанции, после этого у него есть право истребовать дело для изучения.
"Председатель Верховного суда сегодня не может сказать, правильный или неправильный приговор. Есть компетенция истребовать дело Устинова и дать ему оценку. Вплоть до того, что если был нарушен закон и судья вынес заведомо незаконный приговор, то это карается по закону", - отметил Лебедев.
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
23 сентября, 16:49РИА Новости
СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Котову и Устинову
Устинов 5 августа был арестован на два месяца за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. В начале сентября срок содержания в СИЗО был продлен на время судебного следствия. Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил его к 3,5 годам колонии, после чего за Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц. Мосгорсуд 20 сентября отпустил его под подписку о невыезде, а 26 сентября будет рассмотрена просьба Генпрокуратуры об изменении приговора на не связанное с реальным лишением свободы.
1011107
Обсудить 1
Дело Павла УстиноваПавел УстиновВерховный суд РФМосковский городской судВячеслав ЛебедевРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
РИА
Новости
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Статуя Фемиды в суде
Прокурор попросил пересмотреть приговор фигуранту дела "Нового величия"
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о деле студента ВШЭ Егора Жукова
Генеральный директор ФГУП Международное информационное агентство Россия сегодня Дмитрий Киселев
Киселев признался, что был профессионально разочарован интервью с Дудем
Вид на Екатерининский дворец в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село
В Минкульте предложили ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, приуроченной к старту акции Георгиевская ленточка
Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Котову и Устинову
Полиция у здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи. 23 сентября 2019
В МИД возмутились невыдачей американских виз россиянам для участия в ГА ООН
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Зампосла США вызвали в МИД из-за невыдачи виз части делегации на ГА ООН
Несанкционированная акция в Москве
Песков: переоценки событий на несогласованных акциях в Москве быть не может
Здание Государственной думы Российской Федерации
Лингвисты сочли пост посольства США призывом митинговать в Москве 3 августа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии на полях ГА ООН
01:59Устинов окажет поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
Лента новостейМолния