Лебедев назвал обсуждения законности приговора Устинову преждевременными

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев не стал комментировать законность приговора актеру Павлу Устинову, осужденному за вывих плеча у росгвардейца, но отметил, что может истребовать его дело позднее.

"Реакция граждан на решения судов объяснима, и на нее обижаться не следует... Но правосудие может осуществлять только суд... Чтобы дать пояснения или сделать выводы, сейчас это было бы неправильно", - сказал Лебедев на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Он напомнил, что необходимо дождаться решения апелляционной инстанции, после этого у него есть право истребовать дело для изучения.

"Председатель Верховного суда сегодня не может сказать, правильный или неправильный приговор. Есть компетенция истребовать дело Устинова и дать ему оценку. Вплоть до того, что если был нарушен закон и судья вынес заведомо незаконный приговор, то это карается по закону", - отметил Лебедев.