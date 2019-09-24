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РИА Новости

В Москве открылась выставка в честь 70-летия дипотношений России и Китая

12:32 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФотовыставка "Россия и Китай 70 лет дружбы" у здания МИА "Россия сегодня"
Фотовыставка Россия и Китай 70 лет дружбы у здания МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Выставка в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином открылась во вторник в российской столице.
Выставка расположена возле здания международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре. Фотовыставка подготовлена новостным агентством и радио Sputnik совместно с китайским интернет-порталом "Жэньминьван".
На ней представлены фотографии разных годов, на которых запечатлены яркие моменты и события в истории двухсторонних отношений России и КНР.
"Скоро будет у нас большой юбилей - это 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы будем вместе отмечать этот большой юбилей. Сегодня я посмотрел очень интересную фотовыставку. И эта фотовыставка показывает, как глубоко укоренились корни дружбы наших стран, наших народов. Это, конечно, очень мощный фундамент для развития наших отношений и взаимовыгодного сотрудничества ", - сказал на открытии выставки новый посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.
Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. Кроме этого, 1 октября 2019 года отмечается 70-летие образования КНР.
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