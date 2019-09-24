В Москве открылась выставка в честь 70-летия дипотношений России и Китая

"Скоро будет у нас большой юбилей - это 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы будем вместе отмечать этот большой юбилей. Сегодня я посмотрел очень интересную фотовыставку. И эта фотовыставка показывает, как глубоко укоренились корни дружбы наших стран, наших народов. Это, конечно, очень мощный фундамент для развития наших отношений и взаимовыгодного сотрудничества ", - сказал на открытии выставки новый посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.