Самарские власти рассказали о покончившем с собой экс-мэре Новокуйбышевска

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи

САМАРА, 24 сен — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил, что у бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина, покончившего жизнь самоубийством, были проблемы со здоровьем.

Фомин скончался во вторник в больнице после попытки суицида. Следственный комитет начал по факту случившегося проверку. По информации местных СМИ, которые ссылаются на собственные источники, у Фомина была болезнь сердца, он перенес несколько операций.

"Как истинный патриот, несмотря на проблемы со здоровьем, Владимир Николаевич в непростой для родного города период взял на себя руководство городом и сделал все возможное на благо своих земляков", — цитирует Азарова его пресс-служба.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким Фомина от себя лично и от имени правительства Самарской области. "Благодаря профессионализму, компетентности, деловым и личностным качествам Владимир Николаевич снискал репутацию высококвалифицированного специалиста, успешного, ответственного руководителя. Его вклад в развитие нефтехимической отрасли, укрепление социально-экономического потенциала городского округа Новокуйбышевска трудно переоценить", — отметил Азаров.

Фомина назначили главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года. До этого он около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, более 17 из них — гендиректором.