Командир МКС пообещал обогреть и накормить экипаж "Союза МС-15"

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Командир Международной космической станции (МКС) россиянин Алексей Овчинин пообещал "обогреть и накормить" экипаж, который отправится на станцию с космодрома Байконур в среду на пилотируемом корабле "Союз МС-15".

Трансляция переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведется НАСА.

"Погода у нас солнечная, тепло. Готовы к встрече экипажа, ждем", - сказал Овчинин космонавту Павлу Виноградову, находящемуся на Байконуре.

"Обогреем, накормим, пускай не волнуются", - добавил он.

По данным ЦНИИмаш (институт "Роскосмоса"), старт с космодрома Байконур ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 22.45 мск. В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.