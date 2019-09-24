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РИА Новости

Командир МКС пообещал обогреть и накормить экипаж "Союза МС-15"

12:28 24.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-ФГ" с ТПК "Союз МС-15"
Ракета-носитель Союз-ФГ с ТПК Союз МС-15
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с ТПК "Союз МС-15"
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Командир Международной космической станции (МКС) россиянин Алексей Овчинин пообещал "обогреть и накормить" экипаж, который отправится на станцию с космодрома Байконур в среду на пилотируемом корабле "Союз МС-15".
Трансляция переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведется НАСА.
"Погода у нас солнечная, тепло. Готовы к встрече экипажа, ждем", - сказал Овчинин космонавту Павлу Виноградову, находящемуся на Байконуре.
"Обогреем, накормим, пускай не волнуются", - добавил он.
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
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По данным ЦНИИмаш (институт "Роскосмоса"), старт с космодрома Байконур ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 22.45 мск. В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано.
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Союз-ФГАлексей ОвчининМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосРИА Наука
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