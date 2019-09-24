В Москве открывается фестиваль американского кино Amfest

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ежегодный фестиваль американского кино Amfest, который охватит 25 городов России, откроется в столице показом приключенческой комедии "Арахисовый сокол" с Шайей ЛаБафом и Дакотой Джонсон, сообщили РИА Новости в пресс-службе арт-объединения Cool Connections.

Фестиваль Amfest пройдет в 25 городах России, среди которых Владивосток, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, в 14-й раз. Он откроется в столице 24 сентября показом приключенческой комедии "Арахисовый сокол" режиссеров Тайлера Нилсона и Майка Шварца. По сюжету, парень Зак с синдромом Дауна сбегает из больницы, чтобы осуществить свою мечту и стать рестлером. В пути он встречает преступника, который попытается ему помочь. Роли в фильме исполнили Шайя ЛаБаф, Зак Готтзаген, Дакота Джонсон и другие.

"Разнообразие и актуальность – девиз фестиваля Amfest, каждый год представляющего в России самые интересные американские новинки. У фестиваля много полюсов. Так, в 2019-м на одном из них оказывается Абель Феррара, великий неистовый мастер, новый фильм которого "Томас" снят в Риме и отличается поразительно интимной автобиографичостью. Феррара лично представит эту работу в Москве", - рассказал кинокритик Вадим Рутковский, чьи слова приводятся на официальном сайте арт-объединения Cool Connection.

Первый успех пришел к режиссеру Абелю Ферраре в 1979 году после выхода фильма "Убийца с электродрелью", в котором он также сыграл главную роль. Его авторству принадлежат такие картины, как "Мисс сорок пятый калибр", "Король Нью-Йорка", "Плохой лейтенант". Главным героем его нового фильма "Томас" становится независимый американский режиссер, который переезжает в Рим. Его жизнь выглядит довольно благополучной, кажется, что он остепенился, но изнутри его гложет страх и ощущение того, что семейные отношения могут рухнуть в любой момент. Роли исполнили Кристина Кириак, Уиллем Дефо, Анна Феррара и другие.

В программу фестиваля также вошли фантасмагоричная короткометражка Йоргоса Лантимоса Nimic с Мэттом Диллоном в главной роли, семейная драмеди Лулу Ванг "Прощание", участник конкурсной программы Венецианского кинофестиваля, фильм "К звездам" Джеймса Грея с Брэдом Питтом в главной роли и многие другие картины. Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества, при официальной поддержке посольства США в Москве.