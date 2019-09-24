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РИА Новости
Туризм

Самые довольные отпуском россияне провели его в Крыму, показал опрос ВЦИОМ

12:22 24.09.2019 (обновлено: 12:35 24.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты
Отдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Больше всего своим отдыхом летом 2019 года довольны те россияне, которые выбрали поездку в Крым, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
"Задали вопрос: скажите, довольны ли вы тем, как в итоге отдохнули в этом году, или недовольны. 28% нам россиян сказали, что все-таки остались недовольны тем, как отдохнули, но, безусловно, не может не радовать цифра, что 71% сказали, что они все-таки довольны. Самыми довольными оказались те, кто отдыхали в Крыму", - сказал Родин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" на тему: "Итоги туристического лета - 2019".
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По его словам, самыми довольными оказались те, кто отдыхал в Крыму - 97%, на вторых местах по степени удовлетворенности расположились те, кто отдыхал за границей (94%) и в другом городе России (94%), на третьем месте - те, кто отдыхал в Краснодарском крае (90%), на четвертом месте - отдыхавшие на даче (77%) и на пятом месте - те, кто отдыхал дома (55%).
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"Мы попросили ответить, ... чем вас привлекает отдых в Крыму.... Большинство нам ответили - 20%, что красивое, чистое море, песчаные пляжи. Далее 17% ответили нам, что нравится природа - красивые, хорошие места, горы, еще 14% нам ответили, что в качестве приоритета видят благоприятный климат, чистый воздух, тепло и солнце, 8% выделили исторические места, достопримечательности, парки, архитектура и 4% отметили, что в целом они были в Крыму, им все нравится, хорошо и хочется еще вернуться", - добавил Родин.
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ - Спутник" был проведен 15-16 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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