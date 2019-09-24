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РИА Новости

Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности

12:22 24.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сокращении сроков реализации или утилизации движимого имущества, в том числе товаров, обращенного в собственность государства, сообщается на сайте кабинета министров.

"Уточнен порядок распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства. Цель принятых решений — сокращение сроков хранения и реализации движимого имущества, обращенного в собственность государства, снижение логистических издержек участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих его хранение", — указывается в сообщении.

Как отмечается там же, в соответствии с действующим порядком учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства, Росимущество обеспечивает прием, транспортировку, экспертизу, оценку, декларирование, сертификацию, реализацию, переработку, утилизацию и уничтожение в отношении всего имущества, обращенного в собственность государства.
Уточняется, что в целях совершенствования нормативных правовых актов, направленных на сокращение сроков принятия органами Росимущества обращенного в госсобственность имущества, утверждено новое положение о распоряжении обращённым в собственность государства конфискованным движимым бесхозным и изъятым имуществом, товарами, в отношении которых при перемещении через таможенную границу ЕАЭС была заявлена таможенная процедура отказа в пользу государства, и кладами.
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"В новом положении переработка (утилизация) определена как основной способ распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства. Это приведет к минимизации сроков хранения, необходимых на период проведения соответствующих процедур", — уточняется в сообщении.
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