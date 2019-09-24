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РИА Новости

Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом

12:22 24.09.2019
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© РИА Новости / Евгений КозловскийApple TV. Пульт управления
Apple TV. Пульт управления
© РИА Новости / Евгений Козловский
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Выход на российский рынок в ближайшее время Apple TV+ является серьезнейшим вызовом, необходимо ускорить принятие нормативных актов для реализации закона об ограничении иностранного участия в видеосервисах, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме "Спектр".
Президент РФ в мае 2017 года подписал закон, по которому иностранное юрлицо или российское юрлицо, доля иностранного участия в котором превышает 20%, вправе владеть или управлять более чем 20% аудиовизуального сервиса при условии, что это будет согласовано с правительственной комиссией. Эта норма касается онлайн-кинотеатров, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от общего количества их пользователей.
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Жаров призвал ускорить принятие постановления правительства о создании указанной комиссии: "Поскольку подзаконный акт до сих пор находится в стадии обсуждения, очень прошу всех заинтересованных и задействованных сотрудников Роскомнадзора, Минцифры, правительства РФ данные документы постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее".
Он отметил, что во всем мире ожидается масштабный и агрессивный вход в индустрию медиаконтента транснациональных IT-гигантов. "Если еще два года назад многие телекомпании и производители контента говорили об угрозе Netflix, сегодня мы говорим о совсем иной угрозе. У Netflix нет устойчивой сети дистрибуции. Но на пороге входа на национальные рынки куда более мощные игроки", - сказал глава Роскомнадзора.
"Я имею в виду, 10 сентября 2019 года компания Apple объявила о том, что с 1 ноября в 100 странах, включая Россию, начнет работу стриминговый сервис Apple TV+. Сервис будет доступен посредством приложения Apple TV на всех гаджетах, которые поддерживают "яблочную" технологию, и совместимо с новыми моделями смарт-телевизоров Samsung. Приложение обеспечивает доступ к различным источникам видеоконтента. В будущем планируется сделать приложение доступным на платформе Amazon Fire TV, а также на смарт-телевизорах всех крупнейших мировых производителей", - отметил он.
"Серьезнейший вызов, учитывая сеть распространения и аудиторию", - подчеркнул Жаров. Он напомнил, что услуга Apple TV+ в среднем будет стоить в 2-2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. "Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса. Это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать", - сказал глава Роскомнадзора.
Логотип компании Apple
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РоскомнадзорAppleАлександр ЖаровРоссияОбщество
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