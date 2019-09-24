Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом

СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Выход на российский рынок в ближайшее время Apple TV+ является серьезнейшим вызовом, необходимо ускорить принятие нормативных актов для реализации закона об ограничении иностранного участия в видеосервисах, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме "Спектр".

Президент РФ в мае 2017 года подписал закон, по которому иностранное юрлицо или российское юрлицо, доля иностранного участия в котором превышает 20%, вправе владеть или управлять более чем 20% аудиовизуального сервиса при условии, что это будет согласовано с правительственной комиссией. Эта норма касается онлайн-кинотеатров, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от общего количества их пользователей.

Жаров призвал ускорить принятие постановления правительства о создании указанной комиссии: "Поскольку подзаконный акт до сих пор находится в стадии обсуждения, очень прошу всех заинтересованных и задействованных сотрудников Роскомнадзора, Минцифры, правительства РФ данные документы постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее".

Он отметил, что во всем мире ожидается масштабный и агрессивный вход в индустрию медиаконтента транснациональных IT-гигантов. "Если еще два года назад многие телекомпании и производители контента говорили об угрозе Netflix, сегодня мы говорим о совсем иной угрозе. У Netflix нет устойчивой сети дистрибуции. Но на пороге входа на национальные рынки куда более мощные игроки", - сказал глава Роскомнадзора.

"Я имею в виду, 10 сентября 2019 года компания Apple объявила о том, что с 1 ноября в 100 странах, включая Россию, начнет работу стриминговый сервис Apple TV+. Сервис будет доступен посредством приложения Apple TV на всех гаджетах, которые поддерживают "яблочную" технологию, и совместимо с новыми моделями смарт-телевизоров Samsung. Приложение обеспечивает доступ к различным источникам видеоконтента. В будущем планируется сделать приложение доступным на платформе Amazon Fire TV, а также на смарт-телевизорах всех крупнейших мировых производителей", - отметил он.