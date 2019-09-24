Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T13:16Z
https://ria.ru/20190924/1559034906.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147294/70/1472947064_0:241:2900:1872_1036x0_80_0_0_688c77ef218cdecc8880858b7d042d48.jpg
РИА Новости

Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа

12:09 24.09.2019 (обновлено: 13:16 24.09.2019)
5753
© AFP 2019 / Maxim MarmurОфис нефтяной компании ЮКОС в Москве
Офис нефтяной компании ЮКОС в Москве
© AFP 2019 / Maxim Marmur
Офис нефтяной компании ЮКОС в Москве. Архивное фото
ГААГА (Нидерланды), 24 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Представитель России на процессе в Гааге по делу ЮКОСа рассказал об одной из схем, которую руководство компании использовало для отмывания денег.
В Нидерландах бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа оспаривают отмену решения о выплате им 50 миллиардов долларов Россией.
Как сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы Москвы в процессе, российская сторона выстраивает свою позицию на положениях Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который был создан для защиты иностранных инвестиций.
"Перегонка денег через офшоры и их возврат в Россию — это не инвестиции в понимании ДЭХ, это просто перевод российских денег из пункта А через пункт Б обратно в пункт А, то есть в Россию, уже под видом иностранных инвестиций. Ничего в этих деньгах "иностранного" нет".
Андрей Кондаков
Он отметил, что в этом случае речь, скорее, может идти об уходе от налогов.
Здание Международного суда ООН в Гааге
23 сентября, 16:25РИА Новости
Представители России назвали пять ошибок гаагского трибунала по делу ЮКОСа
По словам Кондакова, юристы назвали эту схему "российским сэндвичем". Ее суть в том, что деньги выводились из России в контролируемые офшорные компании и потом возвращались уже под видом "иностранных инвестиций" в ЮКОС.
Собеседник агентства отметил, что эта схема — только один из примеров, нарушений было гораздо больше.
В общей сложности, по его словам, российские адвокаты продемонстрировали суду 28 видов нарушений истцами российского экономического законодательства.
"Именно видов, а не примеров, так как конкретных примеров было неизмеримо больше", — заключил Кондаков.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов в рамках ПМЭФ-2019
7 июня, 11:59Петербургский международный экономический форум
Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
В июне 2015 года во Франции и Бельгии — во исполнение решения суда — был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения сочли российским.
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.
Накануне в Апелляционном суде Гааги начался заключительный раунд слушаний по ходатайству бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа об отмене решения Окружного суда. Заключительное заседание запланировано на 30 сентября.
Строительная площадка компании ЮКОС на нефтяном месторождении
23 сентября, 01:32РИА Новости
Дело нефтяной компании ЮКОС в Гаагском суде
12722545
Обсудить 0
Андрей КондаковРешение Гаагского суда по делу ЮКОСаЮКОСГаагаРоссияВ мире
Рекомендуем
Денежные купюры США и Украины
Как Украина попала в кабалу 20-летних выплат кредиторам
РИА
Новости
Первый пуск ракеты Уран по дрейфующей цели в Японском море
Минобороны опубликовало видео первого пуска ракеты "Уран" с корабля "Смерч"
Полиция у здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи. 23 сентября 2019
В МИД возмутились невыдачей американских виз россиянам для участия в ГА ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
"Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик перед их встречей
Лента
новостей
Открытие школы в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
Еще одна страна может заговорить по-русски
Офис ОАО Газпром
Новак раскрыл суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Иран ответил на обвинения европейских стран в атаке на саудовские НПЗ
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Здание Международного суда ООН в Гааге
Представители России назвали пять ошибок гаагского трибунала по делу ЮКОСа
Фридрих Гаусс, Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом
Россия как главный консерватор Европы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Совфед обсудит отказ США в выдаче виз делегации России для участия в ГА ООН
02:02Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии на полях ГА ООН
01:59Устинов окажет поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
Лента новостейМолния