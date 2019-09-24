Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа

ГААГА (Нидерланды), 24 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Представитель России на процессе в Гааге по делу ЮКОСа рассказал об одной из схем, которую руководство компании использовало для отмывания денег.

В Нидерландах бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа оспаривают отмену решения о выплате им 50 миллиардов долларов Россией.

Как сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы Москвы в процессе, российская сторона выстраивает свою позицию на положениях Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), который был создан для защиты иностранных инвестиций.

"Перегонка денег через офшоры и их возврат в Россию — это не инвестиции в понимании ДЭХ, это просто перевод российских денег из пункта А через пункт Б обратно в пункт А, то есть в Россию, уже под видом иностранных инвестиций. Ничего в этих деньгах "иностранного" нет". Андрей Кондаков

Он отметил, что в этом случае речь, скорее, может идти об уходе от налогов.

По словам Кондакова, юристы назвали эту схему "российским сэндвичем". Ее суть в том, что деньги выводились из России в контролируемые офшорные компании и потом возвращались уже под видом "иностранных инвестиций" в ЮКОС.

Собеседник агентства отметил, что эта схема — только один из примеров, нарушений было гораздо больше.

В общей сложности, по его словам, российские адвокаты продемонстрировали суду 28 видов нарушений истцами российского экономического законодательства.

"Именно видов, а не примеров, так как конкретных примеров было неизмеримо больше", — заключил Кондаков.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

В июне 2015 года во Франции и Бельгии — во исполнение решения суда — был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения сочли российским.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.