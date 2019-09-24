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РИА Новости

Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией

12:05 24.09.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивАвтомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT назвал инициативу Украинского государственного учреждения "Госгидрография" провести переговоры с Россией по установлению морской границы между странами элементом информационного шума со стороны Киева.
По его словам, это заявление, которое является частью информационной кампании против Москвы, не стоит рассматривать всерьез.
Эксперт подчеркнул, что Россия — суверенное государство, давить на которое никто не может.
"Это абсурдная позиция, она подчеркивает достаточно низкий уровень профессионализма украинских чиновников, особенно в тех вопросах, которые касаются международных отношений", — заключил он.
Владимир Шаповалов
Ранее в украинской "Госгидрографии" предложили инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Москвой по установлению морской границы между двумя странами.
В ведомстве отметили, что без этого Украина якобы никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах моря и легально использовать морские природные ресурсы.
В свою очередь, юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин заявил, что международный переговорный процесс, в основе которого лежит принуждение, является неперспективным.
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