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РИА Новости

В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов

12:01 24.09.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПолицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 1500 человек задержали в Гонконге за три месяца протестов, среди задержанных много несовершеннолетних, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на главу администрации специального административного района Кэрри Лэм.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.
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Кэрри Лэм призвала родителей, преподавателей и руководство учебных заведений объяснить несовершеннолетним, оказавшимся в числе задержанных, что политические вопросы не так просты, и нужно уважать закон.
"Нельзя под этими политическими предлогами нарушать закон", - добавила она.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
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После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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Кэрри ЛэмПротесты в ГонконгеГонконгВ мире
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