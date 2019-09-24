В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 1500 человек задержали в Гонконге за три месяца протестов, среди задержанных много несовершеннолетних, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на главу администрации специального административного района Кэрри Лэм.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня.
Кэрри Лэм призвала родителей, преподавателей и руководство учебных заведений объяснить несовершеннолетним, оказавшимся в числе задержанных, что политические вопросы не так просты, и нужно уважать закон.
"Нельзя под этими политическими предлогами нарушать закон", - добавила она.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.