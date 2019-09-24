В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы

Международная конференция акции "Бессмертный полк" соберет 25-26 сентября в Сербии около 100 организаторов памятного шествия из 55 государств, сообщили ранее РИА Новости в оргкомитете. Конференция пройдет при участии министра Джорджевича и других представителей руководства Сербии. Мероприятие посвящено 75-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков.

"Мы приняли не так давно, в этом году, решение, что в календарь официальных праздничных дат в Сербии будет вписано 9 мая. Мы будем поддерживать шествие "Бессмертного полка", которое включено в государственную программу, каждого 9 мая в Белграде вместе с нашими друзьями во всем мире", - заявил сербский министр на пресс-конференции.

В Сербии рассказали об отношении к празднованию 75-летия Победы Президент Сербии Александр Вучич назвал приглашение на 75-летие Победы в Москву честью. Как отметил в эфире радио Sputnik доктор политических наук Института европейских исследований (Белград, Сербия) Стеван Гайич, этот праздник особо чтут в стране.

Шествия "Бессмертного полка" прошли в мае 2019 года в Сербии в четвертый раз. В прошлом году акция при участии властей состоялась в шести городах, в этом году их было более десяти - Белград, Ниш, Нови-Сад, Кралево, Крушевац, Крагуевац и другие. Памятные марши также собрали тысячи человек в городах Требине, Баня-Лука и Восточное Сараево Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Там с фотографиями предков-освободителей прошли представители посольства РФ, члены ветеранских организаций, местные власти и граждане страны.