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РИА Новости

В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы

12:01 24.09.2019
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© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в зарубежных странах
Акция Бессмертный полк в зарубежных странах
© РИА Новости / Олег Иванов
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БЕЛГРАД, 24 сен - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" будет проходить в Сербии ежегодно в рамках государственного праздника 9 мая, заявил министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Зоран Джорджевич.
Международная конференция акции "Бессмертный полк" соберет 25-26 сентября в Сербии около 100 организаторов памятного шествия из 55 государств, сообщили ранее РИА Новости в оргкомитете. Конференция пройдет при участии министра Джорджевича и других представителей руководства Сербии. Мероприятие посвящено 75-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков.
"Мы приняли не так давно, в этом году, решение, что в календарь официальных праздничных дат в Сербии будет вписано 9 мая. Мы будем поддерживать шествие "Бессмертного полка", которое включено в государственную программу, каждого 9 мая в Белграде вместе с нашими друзьями во всем мире", - заявил сербский министр на пресс-конференции.
В конференции также примут участие представители правительства Сербии, мэрии Белграда, МИД РФ, Россотрудничества, посольства России в Сербии, руководства международного и российского "Бессмертного полка".
Участники акции Бессмертный полк на Красной площади в Москве
22 июля, 15:31Сказано в эфире
В Сербии рассказали об отношении к празднованию 75-летия Победы Президент Сербии Александр Вучич назвал приглашение на 75-летие Победы в Москву честью. Как отметил в эфире радио Sputnik доктор политических наук Института европейских исследований (Белград, Сербия) Стеван Гайич, этот праздник особо чтут в стране.
Министр Джорджевич заявил в августе послу России Александру Боцан-Харченко, что шествие "Бессмертного полка" в этом году приобрело в Сербии статус события государственной важности.
Шествия "Бессмертного полка" прошли в мае 2019 года в Сербии в четвертый раз. В прошлом году акция при участии властей состоялась в шести городах, в этом году их было более десяти - Белград, Ниш, Нови-Сад, Кралево, Крушевац, Крагуевац и другие. Памятные марши также собрали тысячи человек в городах Требине, Баня-Лука и Восточное Сараево Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Там с фотографиями предков-освободителей прошли представители посольства РФ, члены ветеранских организаций, местные власти и граждане страны.
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Александр Боцан-ХарченкоЗоран ДжорджевичСербияРоссияВ мире
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