В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Девятый смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, зафиксирован в США, сообщает телеканал NBC.
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. По всей стране расследуется более 500 случаев. CDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".
По данным телеканала, девятым погибшим был мужчина возрастом старше 50 лет из штата Канзас. Согласно заявлению губернатора штата Лоры Келли, это второй смертельный исход респираторного заболевания, спровоцированного вейпом.
"Сегодня я с грустью сообщаю о смерти второго жителя Канзаса, вызванной этой вспышкой (легочных заболеваний - ред)", - говорится в заявлении губернатора.
Кроме того, еще семь пациентов поступили в больницы Канзаса с симптомами заболеваний, предположительно связанных с курением электронных сигарет и вейпов. Позднее пять из них были выписаны, двое остаются под наблюдением.
Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники местного минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно. Канадские медики ранее также зафиксировали первый случай заболевания, связанного с вейпингом, - у пациента школьного возраста обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей, врачам пришлось подключить его к системе жизнеобеспечения.
10 сентября, 14:12Сказано в эфиреКак из выхлопной трубы. Эксперт рассказал о влиянии вейпов на здоровьеМинздрав РФ изучит связь между болезнями легких и электронными сигаретами после первого случая смерти от их курения в США. Глава Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как можно спасти здоровье.