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РИА Новости

В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ

12:01 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВейп
Вейп
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вейп. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Девятый смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, зафиксирован в США, сообщает телеканал NBC.
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. По всей стране расследуется более 500 случаев. CDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".
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По данным телеканала, девятым погибшим был мужчина возрастом старше 50 лет из штата Канзас. Согласно заявлению губернатора штата Лоры Келли, это второй смертельный исход респираторного заболевания, спровоцированного вейпом.
"Сегодня я с грустью сообщаю о смерти второго жителя Канзаса, вызванной этой вспышкой (легочных заболеваний - ред)", - говорится в заявлении губернатора.
Кроме того, еще семь пациентов поступили в больницы Канзаса с симптомами заболеваний, предположительно связанных с курением электронных сигарет и вейпов. Позднее пять из них были выписаны, двое остаются под наблюдением.
Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники местного минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно. Канадские медики ранее также зафиксировали первый случай заболевания, связанного с вейпингом, - у пациента школьного возраста обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей, врачам пришлось подключить его к системе жизнеобеспечения.
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КанзасСШАВ мире
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