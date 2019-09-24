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РИА Новости
Единый день голосования

Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области

11:56 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 24 сен - РИА Новости. Андрей Бочаров, победивший на выборах губернатора Волгоградской области, во вторник официально вступил в должность.
Инаугурация Бочарова прошла в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва", на церемонии присутствовали представители общественности, силовых ведомств, почетные жители региона. В соответствии с уставом Волгоградской области Бочаров принес присягу служить на благо региона и его жителям.
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Биография Андрея Бочарова
"Искренне, от души благодарю жителей Волгоградской области, президента России за доверие и поддержку", - сказал Бочаров во время церемонии.
Ранее сообщалось, что на выборах губернатора Волгоградской области 8 сентября одержал победу Андрей Бочаров, набравший 76,81% голосов.
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Единый день голосованияАндрей БочаровВолгоградВолгоградская областьРоссияПолитика
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