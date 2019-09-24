Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 24 сен - РИА Новости. Андрей Бочаров, победивший на выборах губернатора Волгоградской области, во вторник официально вступил в должность.

Инаугурация Бочарова прошла в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва", на церемонии присутствовали представители общественности, силовых ведомств, почетные жители региона. В соответствии с уставом Волгоградской области Бочаров принес присягу служить на благо региона и его жителям.

"Искренне, от души благодарю жителей Волгоградской области, президента России за доверие и поддержку", - сказал Бочаров во время церемонии.