Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T11:52Z
https://ria.ru/20190924/1559034259.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155794/98/1557949891_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_10273c7c833dc854fd308d5fde47142b.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Ученые из РФ и КНР отправились в крупнейшую экспедицию по изучению климата

11:52 24.09.2019
3
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Группа учёных из 19 стран, в том числе Китая и России, на днях отправилась в Арктику на немецком ледоколе "Полярная звезда" (Polarstern) с целью масштабных исследований изменений климата.
Данная научная экспедиция, которая станет крупнейшей за всю историю изучения климата человечеством, получила наименование "Многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению арктического климата" (The Multi-Disciplinary drifting Observatory for the study of Arctic Climate programme, MOSAiC). Вреализации проекта MOSAiC, бюджет которого составляет 140 миллионов евро, принимают участие около 600 исследователей, которые будут изучать атмосферу, экосистему и различные природные процессы. Они намерены выстроить картину того, как изменения климата влияют на арктический регион и мир в целом.
Научная база, которая разместится в центральной Арктике, будет дрейфовать в течение года. На ней по очереди будут работать различные научно-исследовательские коллективы. Смену обитателей станции обеспечат флот из четырех ледоколов России, Китая и Швеции, а также самолёты и вертолёты.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
Рекомендуем
Губернатор Омской области Александр Бурков
В Омской области открыли Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор
РИА
Новости
Товарные вагоны на ЖД путях
РЖД отправили в Китай первый "агроэкспресс" с российской мукой
Нижний Новгород
В Нижегородской области пройдет форум "Национальное развитие"
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока
Отопление во всех домах Ленобласти появится до конца дня
Лента
новостей
Самый большой круг адыгейского сыра на десятом региональном фестивале адыгейского сыра
Самый большой круг адыгейского сыра попал в Книгу рекордов России
Пшеница
В Китае в этом году ожидают небывалый урожай зерновых
Дом правительства Московской области
Более 150 компаний из Подмосковья получили налоговые льготы в 2019 году
Чернобыльская атомная электростанция
Около двух тысяч детей из районов близ ЧАЭС получат путевки СГ
Центральный офис ВТБ в Москве
ВТБ и Федеральная таможенная служба договорились о сотрудничестве
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков обсудил с послом Индии вопросы контроля над вооружениями
Протез руки
Молодые специалисты из Ленобласти разработали доступный бионический протез
Вид на Тамбов
Тамбовский губернатор обсудил с главой Минтранса модернизацию аэропорта
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: надо решать вопрос увеличения квоты правкомиссии на модернизацию ТЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказала о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
11:50На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
11:49Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш
11:47Пермская полиция ищет родителей найденного на улице ребенка
11:45АТОР: наибольший ущерб от банкротства Thomas Cook понесет турсектор Испании
11:44Опрос показал, сколько россиян провели дома свой летний отпуск
11:43Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков
11:41Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту
11:41Эксперт прокомментировал разработку биометрической идентификации абонентов
11:36Слуцкий заявил, что изменения в его графике не связаны с невыдачей визы США
Лента новостейМолния