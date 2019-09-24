Режим ЧС ввели в 3 районах ЕАО из-за проблем с началом отопительного сезона

ХАБАРОВСК, 24 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в трех районах Еврейской автономной области из-за проблем с началом отопительного сезона в 16 населенных пунктах, сообщается на сайте правительства региона.

"В 16 населенных пунктах Еврейской автономной области, в которых проживает более 16 тысяч человек, а это 10% от общего населения региона, существуют сложности с началом предстоящего отопительного сезона. Аналогичная ситуация складывается в ряде учреждений здравоохранения и социальной защиты населения в городе Биробиджане", - говорится в сообщении. Комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решения ввести режим "Чрезвычайная ситуация" в Биробиджанском, Смидовичском, Облученском районах области.

Со ссылкой на губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя сообщается, что на ряде котельных отсутствует нормативный запас жидкого и твердого топлива, не готово оборудование.

"На подготовку к отопительному сезону региону выделено 98 миллионов рублей из федерального бюджета. На этой неделе средства должны поступить и будут направлены на обеспечение работоспособности оборудования и механизмов систем теплоснабжения. Ситуация находится на контроле правительства области", - приводятся в сообщении слова Левинталя.

Губернатор ЕАО дал указания завезти уголь и подготовить 45-дневный запас твердого топлива для организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению, без учета Биробиджанской ТЭЦ. Ситуацию с подготовкой к отопительному сезону в регионе осложняет паводок, из-за которого со 2 августа в регионе введен режим ЧС.