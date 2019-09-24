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РИА Новости
Теплоснабжение

Режим ЧС ввели в 3 районах ЕАО из-за проблем с началом отопительного сезона

11:47 24.09.2019
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© Fotolia / vlad_imir Радиатор отопления
Радиатор отопления
© Fotolia / vlad_imir
ХАБАРОВСК, 24 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в трех районах Еврейской автономной области из-за проблем с началом отопительного сезона в 16 населенных пунктах, сообщается на сайте правительства региона.
"В 16 населенных пунктах Еврейской автономной области, в которых проживает более 16 тысяч человек, а это 10% от общего населения региона, существуют сложности с началом предстоящего отопительного сезона. Аналогичная ситуация складывается в ряде учреждений здравоохранения и социальной защиты населения в городе Биробиджане", - говорится в сообщении. Комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решения ввести режим "Чрезвычайная ситуация" в Биробиджанском, Смидовичском, Облученском районах области.
Со ссылкой на губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя сообщается, что на ряде котельных отсутствует нормативный запас жидкого и твердого топлива, не готово оборудование.
"На подготовку к отопительному сезону региону выделено 98 миллионов рублей из федерального бюджета. На этой неделе средства должны поступить и будут направлены на обеспечение работоспособности оборудования и механизмов систем теплоснабжения. Ситуация находится на контроле правительства области", - приводятся в сообщении слова Левинталя.
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Губернатор ЕАО дал указания завезти уголь и подготовить 45-дневный запас твердого топлива для организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению, без учета Биробиджанской ТЭЦ. Ситуацию с подготовкой к отопительному сезону в регионе осложняет паводок, из-за которого со 2 августа в регионе введен режим ЧС.
В зону подтопления попали все шесть муниципальных образований ЕАО, с начала паводка было подтоплено 54 населенных пункта, 224 жилых дома, 28 соцобъектов, в том числе 14 школ, девять детсадов, три лечебных учреждения, два моста, 46 участков дорог и более 56 тысяч гектаров сельхозугодий.
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ТеплоснабжениеАлександр Левинталь
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