Опрос показал, сколько россиян провели дома свой летний отпуск

"В последние три года ожидания россиян относительно своих трат очевидным образом выше тех реальных трат, которые потом приходятся на бюджет одного члена семьи. Когда мы спрашивали весной, сколько вы предполагаете, что вы потратите, нам россияне сказали, что в среднем они собирались потратить 43 тысячи рублей на одного человека. Конкретные ожидания оказались ниже. В результате в среднем россияне на одного члена семьи потратили, если округлить, 34 тысячи рублей", - добавил Родин.