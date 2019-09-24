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РИА Новости

Опрос показал, сколько россиян провели дома свой летний отпуск

11:44 24.09.2019 (обновлено: 11:48 24.09.2019)
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© Depositphotos / Taras MalyarevichМолодой человек с компьютером
Молодой человек с компьютером
© Depositphotos / Taras Malyarevich
Молодой человек с компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Треть россиян провели свой отпуск и каникулы летом 2019 года дома, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
"Летом треть россиян (33%) были на каникулах, в отпуске, но отдыхали дома, 27% отдыхали на даче или на садовом участке, 11% ездили в другой город России, 6% отдыхали в Краснодарском крае, 8% ездили за границу, 4% отдыхали в Крыму", - сказал Родин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" на тему: "Итоги туристического лета - 2019".
При этом, по его словам, 37% россиян предпочитают активный вид отдыха: походы, рыбалка, охота, 36% отдохнули бы на даче, 33% выбрали бы познавательный отдых, экскурсии, 30% - отдых дома, 27% - пляжный отдых, 16% - лечение в санаториях, 7% отправились бы в дома отдыха и пансионаты.
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"В последние три года ожидания россиян относительно своих трат очевидным образом выше тех реальных трат, которые потом приходятся на бюджет одного члена семьи. Когда мы спрашивали весной, сколько вы предполагаете, что вы потратите, нам россияне сказали, что в среднем они собирались потратить 43 тысячи рублей на одного человека. Конкретные ожидания оказались ниже. В результате в среднем россияне на одного члена семьи потратили, если округлить, 34 тысячи рублей", - добавил Родин.
Инициативный всероссийский опрос " ВЦИОМ - Спутник" был проведен 15-16 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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