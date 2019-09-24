Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков

"Эти фейки можно структурировать. Есть злонамеренность в создании фейков, когда редакционная политика такая. Я считаю фейком даже изменение пропорций мира: если мы рассказываем только об этом, или из маленького делаем большое, а большое делаем маленьким, то это фейковая картина мира. В идеале нужно стремиться к сохранению пропорций и отличать большое от маленького", - рассказал Киселев.