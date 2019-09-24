Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков

СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Обвинение программы "Вести недели" в публикации фейков само является фейком, заявил ведущий программы, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов "Вся Россия", который проходит в Сочи.
Киселева на форуме попросили прокомментировать инициативу Роскомнадзора по созданию списка авторов фейковых новостей. Он отметил, что ведомство делает свою работу. Также Киселев добавил, что ждёт, что при составлении списка Роскомнадзор аргументирует свои действия и приведет примеры. При этом он добавил, что фейки можно разделить на злонамеренную политику редакции и редакционные ошибки.
"Эти фейки можно структурировать. Есть злонамеренность в создании фейков, когда редакционная политика такая. Я считаю фейком даже изменение пропорций мира: если мы рассказываем только об этом, или из маленького делаем большое, а большое делаем маленьким, то это фейковая картина мира. В идеале нужно стремиться к сохранению пропорций и отличать большое от маленького", - рассказал Киселев.
Он пояснил, что программу "Вести недели" уличали в нескольких случаях, "когда одна картинка выдаётся за другую. И тогда это была ошибка архивирования".
"Это ошибка, и мы извиняемся за нее. Все делают ошибки. Важно, как вы к этому относитесь. Ошибки есть в любой редакции. Мы заметили, извинились и идём дальше. И это не является нашей редакционной политикой, фейком является обвинение в фейковости нас", - заявил Киселев.
Он подчеркнул, что фейки безусловно вредны, питаться фейками "информационно ядовито".
11 сентября, 16:32РИА НовостиЭксперт: фейковые новости – это пропаганда и манипуляция
"Больше всего фейков на просторах интернета. Если вы будете там жить, вам покажется, что вы в сумасшедшем доме находитесь... Государственные СМИ не ставят себе целью заполнять информационное пространство фейками. И я не знаю таких примеров", - заключил Киселев.