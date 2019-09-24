Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T12:07Z
https://ria.ru/20190924/1559033789.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155303/26/1553032669_0:167:3048:1882_1036x0_80_0_0_5141926af79038f626e33d43a0ad9676.jpg
РИА Новости

Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков

11:43 24.09.2019 (обновлено: 12:07 24.09.2019)
920
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, приуроченной к старту акции "Георгиевская ленточка"
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, приуроченной к старту акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Обвинение программы "Вести недели" в публикации фейков само является фейком, заявил ведущий программы, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов "Вся Россия", который проходит в Сочи.
Киселева на форуме попросили прокомментировать инициативу Роскомнадзора по созданию списка авторов фейковых новостей. Он отметил, что ведомство делает свою работу. Также Киселев добавил, что ждёт, что при составлении списка Роскомнадзор аргументирует свои действия и приведет примеры. При этом он добавил, что фейки можно разделить на злонамеренную политику редакции и редакционные ошибки.
"Эти фейки можно структурировать. Есть злонамеренность в создании фейков, когда редакционная политика такая. Я считаю фейком даже изменение пропорций мира: если мы рассказываем только об этом, или из маленького делаем большое, а большое делаем маленьким, то это фейковая картина мира. В идеале нужно стремиться к сохранению пропорций и отличать большое от маленького", - рассказал Киселев.
Он пояснил, что программу "Вести недели" уличали в нескольких случаях, "когда одна картинка выдаётся за другую. И тогда это была ошибка архивирования".
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
03:06РИА Новости
Замглавы Минкомсвязи предложил учить людей распознавать фейковые новости
"Это ошибка, и мы извиняемся за нее. Все делают ошибки. Важно, как вы к этому относитесь. Ошибки есть в любой редакции. Мы заметили, извинились и идём дальше. И это не является нашей редакционной политикой, фейком является обвинение в фейковости нас", - заявил Киселев.
Он подчеркнул, что фейки безусловно вредны, питаться фейками "информационно ядовито".
Наблюдатель фотографирует сведения о результатах голосования на избирательном участке
11 сентября, 16:32РИА Новости
Эксперт: фейковые новости – это пропаганда и манипуляция
"Больше всего фейков на просторах интернета. Если вы будете там жить, вам покажется, что вы в сумасшедшем доме находитесь... Государственные СМИ не ставят себе целью заполнять информационное пространство фейками. И я не знаю таких примеров", - заключил Киселев.
20501110
Обсудить 1
РоскомнадзорДмитрий КиселевРоссияОбщество
Рекомендуем
Полиция у здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи. 23 сентября 2019
В МИД возмутились невыдачей американских виз россиянам для участия в ГА ООН
РИА
Новости
Здание Государственной думы Российской Федерации
Лингвисты сочли пост посольства США призывом митинговать в Москве 3 августа
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер Италии отметил важную роль России в разрешении мировых кризисов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий отреагировал на отказ в визах США российской делегации
Лента
новостей
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракету "Союз-ФГ" освятили перед последним пуском
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском ТВ
Член законодательного собрания Гонконга от Демократической партии Рой Квонг
В Гонконге избили члена законодательного собрания и сняли это на видео
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачеву не выдали американскую визу для участия в Генассамблее ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
Зеленский надеется на скорую встречу в "нормандском формате"
Алексей Шапошников во время первого заседания депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Председатель Мосгордумы рассказал, сколько зарабатывают депутаты
Новорожденный
В Алжире восемь новорожденных погибли при пожаре в больнице
Пассажирский самолет в небе
Семья 13-летней американки подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказала о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
11:50На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
11:49Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш
11:47Пермская полиция ищет родителей найденного на улице ребенка
11:45АТОР: наибольший ущерб от банкротства Thomas Cook понесет турсектор Испании
11:44Опрос показал, сколько россиян провели дома свой летний отпуск
11:43Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков
11:41Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту
11:41Эксперт прокомментировал разработку биометрической идентификации абонентов
11:36Слуцкий заявил, что изменения в его графике не связаны с невыдачей визы США
Лента новостейМолния