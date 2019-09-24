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РИА Новости

Глава Минтруда заявил о перевыполнении плана по обучению предпенсионеров

11:32 24.09.2019
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© предоставлено пресс-службой Министерства труда и социальной защитыМинистр труда и социальной защиты России Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
© предоставлено пресс-службой Министерства труда и социальной защиты
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. План по обучению граждан предпенсионного возраста через службы занятости на 2019 год перевыполняется, обучение уже прошли или заканчивают 53,1 тысячи человек при планах в 50 тысяч, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
"План по обучению граждан предпенсионного возраста при содействии органов службы занятости перевыполняется. Плановое значение на этот год – 50 тысячи человек. К настоящему времени уже заключены договоры на обучение 72,2 тысячи человек. Прошли или заканчивают обучение 53,1 тысячи человек", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба.
Топилин отметил, что лидерами обучения являются Белгородская область, Костромская область, Псковская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Оренбургская область, Саратовская область, Алтайский край, Амурская область, Ульяновская область. По его словам, они больше, чем в два раза, превысили запланированные показатели по переобучению граждан предпенсионного возраста.
С 2019 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" проводится профессиональное обучение и дополнительное профобразование граждан предпенсионного возраста. В рамках нацпроекта ежегодно обучение должны проходить не менее 75 тысяч предпенсионеров, 50 тысяч из них - при содействии органов службы занятости, 25 тысяч - с использованием инфраструктуры союза Worldskills Russia.
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