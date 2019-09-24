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РИА Новости
Теплоснабжение

Общий долг муниципалитетов за тепло перед "Т Плюс" превышает 53 млрд рублей

11:32 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Общая задолженность муниципалитетов перед "Т Плюс" за теплоснабжение на данный момент составляет 53,4 миллиарда рублей, за электроэнергию - 24,3 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе "Т Плюс".
"Генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер обратился к главам муниципалитетов с просьбой взять на особый контроль ситуацию с долгами ряда коммунальных организаций регионов присутствия компании. Общая задолженность всех муниципалитетов в городах присутствия "Т Плюс" за тепловую энергию составляет 53,4 миллиарда рублей и 24,3 миллиарда рублей за электроэнергию", - говорится в релизе.
Письма были направлены в адрес администраций Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской областей, а также республик Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия и Пермского края.
Отмечается, что основными должниками являются жилищно-коммунальные организации и посредники-перепродавцы энергоресурсов. "Из-за колоссальных долгов потребителей и перепродавцов энергоресурсов "Т Плюс" лишается основного источника финансирования необходимых ремонтов, реконструкций, заработной платы, а также возможности покупки топлива для станций. Неплатежи ставят под угрозу подготовку коммунальной инфраструктуры территорий к зимним нагрузкам", - отметил гендиректор компании.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС, более 400 котельных и свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
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17 сентября, 16:23Теплоснабжение
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