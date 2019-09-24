Общий долг муниципалитетов за тепло перед "Т Плюс" превышает 53 млрд рублей

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Общая задолженность муниципалитетов перед "Т Плюс" за теплоснабжение на данный момент составляет 53,4 миллиарда рублей, за электроэнергию - 24,3 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе "Т Плюс".

"Генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер обратился к главам муниципалитетов с просьбой взять на особый контроль ситуацию с долгами ряда коммунальных организаций регионов присутствия компании. Общая задолженность всех муниципалитетов в городах присутствия "Т Плюс" за тепловую энергию составляет 53,4 миллиарда рублей и 24,3 миллиарда рублей за электроэнергию", - говорится в релизе.

Письма были направлены в адрес администраций Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской областей, а также республик Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия и Пермского края.

Отмечается, что основными должниками являются жилищно-коммунальные организации и посредники-перепродавцы энергоресурсов. "Из-за колоссальных долгов потребителей и перепродавцов энергоресурсов "Т Плюс" лишается основного источника финансирования необходимых ремонтов, реконструкций, заработной платы, а также возможности покупки топлива для станций. Неплатежи ставят под угрозу подготовку коммунальной инфраструктуры территорий к зимним нагрузкам", - отметил гендиректор компании.