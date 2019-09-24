Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Деми Мур в мемуарах Inside Out ("Наизнанку") рассказала о том, как в 15 лет пережила изнасилование, сообщает Metro.
.@GMA EXCLUSIVE: “I made up about that that I wasn’t wanted … I didn’t deserve to be here.” @justdemi speaks to @DianeSawyer about dealing with her parents’ alcoholism and learning the man she knew as her father was not her biological dad. https://t.co/XfiCga6CV7 pic.twitter.com/dsqRJUs5u9— Good Morning America (@GMA) 23 сентября 2019 г.
Будущую голливудскую звезду изнасиловал знакомый ее матери, когда девушка приехала домой, чтобы передать ему ключи.
"Это было и ужасное предательство, так как после случившегося этот мужчина спросил: "каково это — быть девушкой легкого поведения?", имея в виду мою мать, которой он, якобы, заплатил 500 долларов", — поделилась актриса.
Деми Мур до сих пор не верит словам насильника о том, что мать "продала" ее, но она и не отрицает, что Вирджиния "подвергла ее опасности".
Мать актрисы злоупотребляла алкоголем, как и ее отчим, водила дочь в бары, чтобы привлекать внимание мужчин. Она умерла в 1998 году.
Детская травма не помешала Деми Мур стать одной из самых успешных звезд Голливуда 1990-х годов, благодаря ролям в фильмах "Привидение", "Непристойное предложение", "Несколько хороших парней".
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