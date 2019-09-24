Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Деми Мур в мемуарах Inside Out ("Наизнанку") рассказала о том, как в 15 лет пережила изнасилование, Деми Мур в мемуарах Inside Out ("Наизнанку") рассказала о том, как в 15 лет пережила изнасилование, сообщает Metro.

.@GMA EXCLUSIVE: “I made up about that that I wasn’t wanted … I didn’t deserve to be here.” @justdemi speaks to @DianeSawyer about dealing with her parents’ alcoholism and learning the man she knew as her father was not her biological dad. https://t.co/XfiCga6CV7 pic.twitter.com/dsqRJUs5u9 — Good Morning America (@GMA) 23 сентября 2019 г.

Будущую голливудскую звезду изнасиловал знакомый ее матери, когда девушка приехала домой, чтобы передать ему ключи.

"Это было и ужасное предательство, так как после случившегося этот мужчина спросил: "каково это — быть девушкой легкого поведения?", имея в виду мою мать, которой он, якобы, заплатил 500 долларов", — поделилась актриса.

Деми Мур до сих пор не верит словам насильника о том, что мать "продала" ее, но она и не отрицает, что Вирджиния "подвергла ее опасности".

Мать актрисы злоупотребляла алкоголем, как и ее отчим, водила дочь в бары, чтобы привлекать внимание мужчин. Она умерла в 1998 году.