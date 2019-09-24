Лукавски: Австрия заинтересована в развитии экономических связей с Якутией

ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Австрия заинтересована в развитии экономических связей с Якутией, представители 13 австрийских компаний посетили города Мирный и Якутск для установления деловых контактов в регионе, рассказал РИА Новости торговый советник посольства Австрии в Москве Рудольф Лукавски.

Во вторник в Якутск с бизнес-миссией прибыла делегация из Австрии. По словам торгового советника посольства Австрии в Москве, их целью является установление и развитие деловых контактов между австрийскими компаниями и предприятиями Дальнего Востока и Сибири.

"В городе Мирном мы встретились с руководством "Алросы". Сегодня в составе нашей делегации в Якутск прибыли представители 13 австрийских фирм из разных отраслей экономики, таких как металлообработка и машиностроение, промышленное оборудование, сельское хозяйство, комплексные логистические решения, системы транспортировки материалов, медицина и туризм, оригинальные системы полов и покрытий. Интерес со стороны Австрии развивать экономические связи с Якутией очень большой", - поделился Лукавски.

Как отметил советник, Австрия организует торговые миссии в разные регионы России, потому что видит в них потенциал. Что касается Якутии, по словам Лукавски, на данном этапе австрийским компаниям интересны сферы, связанные с добычей полезных ископаемых и с переработкой пищевых продуктов в республике.

"На российском рынке пока наши отношения с Якутией не такие развитые. Австрийская фирма почти 30 лет назад построила в городе Якутске медицинский центр, и этот объект на сегодня успешно функционирует", - рассказал он.