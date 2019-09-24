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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Лукавски: Австрия заинтересована в развитии экономических связей с Якутией

11:28 24.09.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Австрия заинтересована в развитии экономических связей с Якутией, представители 13 австрийских компаний посетили города Мирный и Якутск для установления деловых контактов в регионе, рассказал РИА Новости торговый советник посольства Австрии в Москве Рудольф Лукавски.
Во вторник в Якутск с бизнес-миссией прибыла делегация из Австрии. По словам торгового советника посольства Австрии в Москве, их целью является установление и развитие деловых контактов между австрийскими компаниями и предприятиями Дальнего Востока и Сибири.
"В городе Мирном мы встретились с руководством "Алросы". Сегодня в составе нашей делегации в Якутск прибыли представители 13 австрийских фирм из разных отраслей экономики, таких как металлообработка и машиностроение, промышленное оборудование, сельское хозяйство, комплексные логистические решения, системы транспортировки материалов, медицина и туризм, оригинальные системы полов и покрытий. Интерес со стороны Австрии развивать экономические связи с Якутией очень большой", - поделился Лукавски.
Как отметил советник, Австрия организует торговые миссии в разные регионы России, потому что видит в них потенциал. Что касается Якутии, по словам Лукавски, на данном этапе австрийским компаниям интересны сферы, связанные с добычей полезных ископаемых и с переработкой пищевых продуктов в республике.
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"На российском рынке пока наши отношения с Якутией не такие развитые. Австрийская фирма почти 30 лет назад построила в городе Якутске медицинский центр, и этот объект на сегодня успешно функционирует", - рассказал он.
По мнению торгового советника, американские санкции против России не сильно влияют на развитие деловых отношений между странами. "Без сомнения, санкции не помогают бизнесу. В принципе, санкции не имеют влияния на все отрасли экономики. Мы должны работать с такими фирмами, которые не попали под санкции. Есть важные проекты и планы с Якутией, но сейчас я не могу сказать, какие именно. Климат в Якутии очень специфический. Но у нас уже есть опыт работы с низкими температурами", - добавил руководитель делегации.
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Республика Саха (Якутия)АвстрияРоссия
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