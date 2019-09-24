Ракету "Союз-ФГ" освятили перед последним пуском

"Спасибо, что вы пришли сюда вместе с нами помолиться о благословении Господнем космического аппарата и космонавтов. Хочу от всей души вас всех поблагодарить и пожелать милости Божьей, чтобы она пребывала со всеми вами, и Господь хранил вас всех на многая и благая лета", - сказал он журналистам по итогам чина освящения, окропляя корреспондентов святой водой.