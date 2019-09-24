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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Ракету "Союз-ФГ" освятили перед последним пуском

11:26 24.09.2019 (обновлено: 11:29 24.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" на стартовой площадке космодрома Байконур
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БАЙКОНУР (Казахстан), 24 сен - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", установленную на "Гагаринском старте" космодрома Байконур, по традиции освятили перед предстоящим пуском, передает корреспондент РИА Новости.
Это будет последний пуск данной ракеты в истории.
Церемонию провел настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на Байконуре протоиерей Сергий (Бычков).
"Спасибо, что вы пришли сюда вместе с нами помолиться о благословении Господнем космического аппарата и космонавтов. Хочу от всей души вас всех поблагодарить и пожелать милости Божьей, чтобы она пребывала со всеми вами, и Господь хранил вас всех на многая и благая лета", - сказал он журналистам по итогам чина освящения, окропляя корреспондентов святой водой.
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Пилотируемый пуск состоится 25 сентября в 16.58 мск. Стыковка корабля с МКС, по плану, пройдет в тот же день в 22.45.
На борту "Союза МС-15" стартуют россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Помимо этого, предстоящий старт интересен тем, что это последний полет ракеты "Союз-ФГ" и последний пуск с "Гагаринского старта" перед закрытием его на модернизацию. Ракеты "Союз-ФГ", в которых используются украинские комплектующие, со следующего года заменят изготовленные полностью из российских компонентов "Союзы-2.1а".
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Религия и мировоззрениеДжессика МеирГеоргий ПобедоносецОлег СкрипочкаКазахстанБайконур (космодром)Союз-ФГРИА Наука
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