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РИА Новости
Туризм

АТОР: наибольший ущерб от банкротства Thomas Cook понесет турсектор Испании

11:45 24.09.2019
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© REUTERS / Kai PfaffenbachЛоготип компании Thomas Cook в аэропорту Франкфурта
Логотип компании Thomas Cook в аэропорту Франкфурта
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наибольший ущерб от банкротства британского туроператора Thomas Cook понесет Испания, также пострадают турсекторы Кипра, Греции, Турции, Болгарии, Туниса, Египта и Мексики, сообщает АТОР.
По данным исследования ассоциации, в прошлом году Thomas Cook привез в Испанию 2,38 миллиона пакетных туристов, став третьим по объемам британским туроператором. На период с 1 мая по 31 декабря Thomas Cook запланировал в общей сложности 966 549 мест в отелях Испании. Согласно прогнозам АТОР, по линии Thomas Cook Испания не получит до конца года около 400 тысяч мест. С января по август 2020 года потери составят 830 тысяч мест.
"На Канарских островах есть отели, где вчера на зиму было занято 90% мест, а сегодня из-за закрытия Thomas Cook это всего лишь 30%. Мы являемся направлением, которое больше всего зависит от туроператоров. Больше 70% британских туристов прибывают на наши курорты именно в рамках пакетных туров", - приводит АТОР слова президента Федерации предпринимателей индустрии гостеприимства и туризма Лас-Пальмас Хосе Мария Маньярикуа.
Турсектор Кипра оценивает свои убытки в 50 миллионов евро. Ежегодно туроператор привозил на остров около 250 тысяч туристов (6% от всего въездного потока на Кипр). До конца года направление не получит около 45 тысяч туристов Thomas Cook. Сейчас на острове находятся до 15 тысяч клиентов оператора.
Как отмечается в исследовании, туроператор имел контракты с 70% отелей Крита. Сумма ущерба для островных отельеров оценивается от 80 до 100 миллионов евро. В общей сложности в Греции сегодня находятся около 50 тысяч туристов.
В Турции долю Thomas Cook оценили в 5-6% от всего въездного потока: по мнению местного турсектора, в 2020 году из-за банкротства оператора страна не досчитается 600-700 тысяч путешественников.
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В Тунисе в настоящий момент находятся около 4,5 тысячи клиентов Thomas Cook. В основном на курортах Хаммамет, Сусс и Махдия. Еще 50 тысяч туристов по линии этого туроператора должны были приехать в Тунис до конца года.
В египетскую Хургаду Thomas Cook планировал привезти 100 тысяч путешественников в 2020 году. В Мексике из 590 тысяч британских туристов в 2018 году около половины приезжали именно по линии Thomas Cook и его дочерних компаний.
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